Çocuğu olan ailelere yardım müjdesi: 1-5 kişilik haneler için miktarlar değişti!

Aile Yılı ile Daha Güçlü Bir Toplum

Aile Yılı kapsamında sunulan bu yeni desteklerle aile yapısının güçlendirilmesi, çocuk sahibi olmayı teşvik eden politikaların uygulanması ve genç çiftlere ekonomik destek sağlanması hedefleniyor. Başkan Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı ve ailelerin ekonomik refahını artırma yönündeki adımlar büyük takdir topladı.