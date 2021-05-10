Günde 12 lira taksitle 10.000 TL ihtiyaç kredisi! Ziraat Bankası'ndan ilaç gibi destek müjdesi geldi! 36 ay vade...

Bankalar konut alacak vatandaşlar için kredi konusunda çeşitli avantajlar sunuyor. İnsanlar ev sahibi olmak için bankaların kredi oranlarını araştırıyor. Özellikle pandemi döneminde yaşanan zorlu süreçte Ziraat Bankası vatandaşlar için müjdeli haberler vermeye devam ediyor. Pandemi destek kredisi kampanyası ile gündemde yerini alan banka hakkında bir hayli ayrıntı merak ediliyor. İhtiyaç kredisi, yeni yasalara göre maksimum 36 ay vadeli olarak alınabilir. Alacağınız kredinin taksitlendirmesini sıcağı sıcağına alabilirsiniz. Ödemelerin gecikmesi, kredi notu açısından olumsuz bir etki anlamına gelir. Günde 12 lira taksitle Ziraat Bankası 10 bin TL Bireysel İhtiyaç Kredi Kampanyası!