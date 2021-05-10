RAMAZAN İMSAKİYE
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Günde 12 lira taksitle 10.000 TL ihtiyaç kredisi! Ziraat Bankası'ndan ilaç gibi destek müjdesi geldi! 36 ay vade...

Bankalar konut alacak vatandaşlar için kredi konusunda çeşitli avantajlar sunuyor. İnsanlar ev sahibi olmak için bankaların kredi oranlarını araştırıyor. Özellikle pandemi döneminde yaşanan zorlu süreçte Ziraat Bankası vatandaşlar için müjdeli haberler vermeye devam ediyor. Pandemi destek kredisi kampanyası ile gündemde yerini alan banka hakkında bir hayli ayrıntı merak ediliyor. İhtiyaç kredisi, yeni yasalara göre maksimum 36 ay vadeli olarak alınabilir. Alacağınız kredinin taksitlendirmesini sıcağı sıcağına alabilirsiniz. Ödemelerin gecikmesi, kredi notu açısından olumsuz bir etki anlamına gelir. İşte günde 12 lira taksitle Ziraat Bankası 10 bin TL Bireysel İhtiyaç Kredi Kampanyası!

10.05.2021 13:56 - Son Güncelleme: 10.05.2021 13:56
Ziraat Bankası 10 Bin TL Bireysel İhtiyaç Kredi Kampanyası!

Bankalar konut alacak vatandaşlar için kredi konusunda çeşitli avantajlar sunuyor. İnsanlar ev sahibi olmak için bankaların kredi oranlarını araştırıyor. Özellikle pandemi döneminde yaşanan zorlu süreçte Ziraat Bankası vatandaşlar için müjdeli haberler vermeye devam ediyor. Pandemi destek kredisi kampanyası ile gündemde yerini alan banka hakkında bir hayli ayrıntı merak ediliyor. İhtiyaç kredisi, yeni yasalara göre maksimum 36 ay vadeli olarak alınabilir. Alacağınız kredinin taksitlendirmesini sıcağı sıcağına alabilirsiniz. Ödemelerin gecikmesi, kredi notu açısından olumsuz bir etki anlamına gelir. Günde 12 lira taksitle Ziraat Bankası 10 bin TL Bireysel İhtiyaç Kredi Kampanyası!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ziraat Bankası 10 Bin TL Bireysel İhtiyaç Kredi Kampanyası!

ZİRAAT BANKASI BİREYSEL İHTİYAÇ KREDİSİ ÖZELLİKLERİ!

Dilediğiniz ödeme seçenekleriyle esnek bir yapıya sahiptir.
36 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.
Şahsi ve/veya maddi teminat alınmaktadır.

Ziraat Bankası 10 Bin TL Bireysel İhtiyaç Kredi Kampanyası!

Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine Hayat Sigortası* ürünü sunmaktadır.
*Hayat Sigortası ürünleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından sunulmakta olup, Ziraat Bankası Şubeleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. acentesidir.

Ziraat Bankası 10 Bin TL Bireysel İhtiyaç Kredi Kampanyası!


10.000 TL KREDİ
Oran: %1,54
Tutar: 3.781,36 TL
382,82 TL/Ay 13.833,86 TL

Ziraat Bankası 10 Bin TL Bireysel İhtiyaç Kredi Kampanyası!

GÜNDE 12 LİRA ÖDENECEK!

Kampanyadan yararlanmak isteyen kişilerin 36 ay vadeli 10 bin lira kredi kullanmaları durumunda aylık taksit tutarları 382,82 liraya gelirken günlük taksit tutarları ise 12 lira civarına gelecek.