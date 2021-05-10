Ve son dakika belli oldu! Otomobili olan 24 milyonu kapsıyor! Artık zorunlu... Eğer yapılmazsa...
Arabası olan 24 milyonu kapsıyor! Artık zorunlu... Eğer yapılmazsa... Türkiye Sigorta Birliği (TSB), Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (trafik sigortası) tazminat hesaplamalarındaki belirsizliğin ortadan kaldırılmasının tüm taraftara fayda sağlayacağını belirtti. Zorunlu trafik sigortası kapsamında ödenecek olan zarar karşılama tutarları, ödenen prim ile alakalıdır ve içeriğine göre belirli üst limitlere sahiptir. Bu limitler oluşan olay ve duruma göre farklılıklar göstermektedir. Trafik sigortasındaki amaç, kaza yapan araç sahibinin haklarını karşılamak değil, karşı tarafın hasar ve tazminat gerektiren durumlarında oluşan kayıpları karşılamaktır.
2015 yılı öncesinde zorunlu trafik sigortasında tazminat hesaplama yöntemlerinin standart olmamasının uygulamada sorunların çıkmasına yol açtığı ve hak sahiplerinin mağdur olmasına neden olduğu vurgulanan açıklamada, 2016 yılında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 90, 92, 97 ve 99'uncu maddelerinde değişikliğe gidilmesi ve net olmayan hususların netleştirilmesi ile birlikte ise son 5 yılda söz konusu branşta hem vatandaşların hem de sektörün bu branştaki mağduriyetlerinin en aza indirilmesinin sağlandığı kaydedildi.
Açıklamada, son dönemde hem Anayasa Mahkemesi'nin zorunlu trafik sigortası tazminatlarının hesaplama usul ve esaslarının belirlenmesine dayanak olan Karayolları Trafik Kanunu'nun 90'ıncı maddesi ile teminat dışında kalan halleri düzenleyen 92'nci maddesinin bazı hükümlerini iptal etmesi hem de Danıştay'ın trafik sigortası genel şartlarında yer alan tazminat hesaplama yöntemleri ile ilgili düzenlemelere ilişkin almış olduğu yürütmeyi durdurma kararlarının gerek sektör gerekse mağdurlar açısından belirsizliği artırdığı bildirildi.
TSB'nin, yaşanan bu belirsizliği ortadan kaldırmak ve zorunlu trafik sigortası tazminat hesaplamalarında standardizasyonun sağlanabilmesi için sektörün düzenleyici kurumu Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) ile çalışmalarına kararlılıkla devam ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: