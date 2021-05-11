1.000, 1.300, 1.600 TL hesaplara yatıyor! Akbank, Denizbank, Halkbank, Ziraat Bankası... PTT'dan anında alabilirsiniz!

Akbank, Denizbank, Halkbank, Ziraat Bankası... Hangi banka ne kadar promosyon veriyor: Emekliye yüksek promosyon kılavuzu... Bankalar emeklilere ücretine göre en az 625 ya da 750 lira promosyon öderken, kampanyalarla meblağ bin 750 liraya kadar çıkıyor. Peki nelere dikkat edilmeli, yüksek promosyon fırsatları nasıl değerlendirilir? Emekliler, dul ve öksüzler promosyon ile 3 senede bir ek kazanç ihtimali elde etti. Promosyon alabilmek için en önemli şart, maaş aldığınız bankada en az 3 yıl kalacağınızı taahhüt etmeniz. Bunun haricinde otomatik ödeme talimatı ya da kredili hesap şartı aranmıyor. Bankada 3 yıl kalacağınızı taahhüt etmeniz halinde promosyonunuz hesabınıza aktarılıyor.

11.05.2021 08:48 - Son Güncelleme: 11.05.2021 08:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





