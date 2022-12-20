İndirimle 1 Litresi 22 TL'nin altına düşecek! Benzin ve Mazotta ÇİFTE DÜĞÜN BAYRAM! Brent petrol 79,46 dolar bandında! Shell, BP, Opet, TOTAL...
Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu sorusu gündemdeki yerini aldı. Akaryakıt fiyatlarında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 60 kuruş indirime gidilecek. Mazota ise 80 kuruş indirim bekleniyor. İşte güncel İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin fiyatları...
20.12.2022 11:09 - Son Güncelleme: 20.12.2022 11:09
Araç sahipleri güncel akaryakıt fiyatlarını araştırmaya devam ediyor. Son dakika haberine göre akaryakıtta çifte müjde geliyor. Brent petrolde yaşanan dalgalanmaların ardından yurt içinde akaryakıt fiyatlarında indirim gözüktü. Buna göre, bu gece yarısından itibaren benzin ve motorine indirim gelmesi bekleniyor. Peki, 1 LT benzin ve mazot kaç TL olacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları!
BRENT PETROL FİYATI NE KADAR?
Önceki kapanışını 79 dolar bandında yapan Brent petrol varil fiyatı haftaya yükselişle başladı.