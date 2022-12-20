İndirimle 1 Litresi 22 TL'nin altına düşecek! Benzin ve Mazotta ÇİFTE DÜĞÜN BAYRAM! Brent petrol 79,46 dolar bandında! Shell, BP, Opet, TOTAL...

Araç sahipleri güncel akaryakıt fiyatlarını araştırmaya devam ediyor. Son dakika haberine göre akaryakıtta çifte müjde geliyor. Brent petrolde yaşanan dalgalanmaların ardından yurt içinde akaryakıt fiyatlarında indirim gözüktü. Buna göre, bu gece yarısından itibaren benzin ve motorine indirim gelmesi bekleniyor. Peki, 1 LT benzin ve mazot kaç TL olacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları!