Zincir marketlerde flaş değişiklik! Onaylandığı an raflarda tozunu bile göremeyeceksiniz! Satışlarına yasak geliyor! A101, BİM, ŞOK'ta bundan sonra...
ŞOK, Migros, BİM, A101 gibi zincir marketlerden alışverin yapan milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Onay gelirse anında raflardan kalkacak! Her gün yüzbinlerce kişinin uğradığı büyük marketlerle ilgili flaş değişiklik yapılıyor. Ticaret Bakanlığı, küçük esnafı korumak için zincir marketlerle ilgili bir yönetmelik düzenliyor. Marketler hakkında yeni bir karar verilmek üzere! Yönetmelikte yer alan detaylar müşterileri yakından ilgilendiriyor. Kabul edilirse satışa sunulamayacak. İşte ayrıntılar...
11.09.2022 23:32 - Son Güncelleme: 11.09.2022 23:32
81 ilde bulunan büyük market zincirleri için yeni karar! Düzenleme kapıda! Bakanlık küçük esnafı gözetmek için zincir marketlerle alakalı bir idaremelik hazırlıyor. Uygulamaya geçilmesi an meselesi! Zincir marketler yasa çıkar çıkmaz satışları kapatacak. Küçük ve orta ölçekli esnafın ayakta kalabilmesi için hazırlık yapılıyor. Peki düzenleme neleri içeriyor? İşte detaylar...
Edinilen bilgiye göre, çalışmaları ilgili bakanlıklarda aylardan beri süren ve kamuoyunda çok kez tartışma konusu olan taslaklarla ilgili gelişme yaşandı. Özellikle küçük ve orta ölçekli esnafın ayakta kalabilmesi, bakkal ve bayilerin daralan satışlarına çözüm bulunması için zincir marketlerin satışını yapabileceği ürünlere sınırlama getirilmesi konusu hızlandı.