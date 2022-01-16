İşçi, emekli, memur, işveren! Yeni maaşlar ne kadar olacak? Vergisiz ücretin şifrelerini kalem kalem hesapladı
Türkiye'de Ocak ayı ile birlikte yepyeni bir ücret sistemine geçildi. Asgari ücretten ve tüm maaşlardaki 5004 liralık kısımdan vergi alınmıyor. Emekliler için taban maaş değişirken, zam oranları ise ilavelerle değişti. Peki yeni sistemde hesaplar nasıl yapılacak? Vergi avantajı olacak mı? AGİ uygulaması hala geçerli mi? İşte tüm soruların cevapları...
16.01.2022 06:58
- Son Güncelleme: 16.01.2022 06:58
Bu arada asgari ücret ile birlikte tüm işçilerin ve işsizlerin ödenekleri yükseldi. Vergisiz asgari ücret uygulaması da başlamış oldu. Bununla birlikte tüm maaşlardaki asgari ücret kadar kısım da vergiden istisna tutuldu.