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İşçi, emekli, memur, işveren! Yeni maaşlar ne kadar olacak? Vergisiz ücretin şifrelerini kalem kalem hesapladı

Türkiye'de Ocak ayı ile birlikte yepyeni bir ücret sistemine geçildi. Asgari ücretten ve tüm maaşlardaki 5004 liralık kısımdan vergi alınmıyor. Emekliler için taban maaş değişirken, zam oranları ise ilavelerle değişti. Peki yeni sistemde hesaplar nasıl yapılacak? Vergi avantajı olacak mı? AGİ uygulaması hala geçerli mi? İşte tüm soruların cevapları...

FARUK ERDEM
16.01.2022 06:58 - Son Güncelleme: 16.01.2022 06:58
İşçi, emekli, memur, işveren! Yeni maaşlar ne kadar olacak? Vergisiz ücretin şifrelerini kalem kalem hesapladı

EMEKLİDEN memura, yaşlıdan engelliye, işçiden stajyere kadar herkesin maaşı değişti. Ocak ayı ile birlikte yıllık enflasyonun açıklanması sonrasında emeklilerin ve memurların maaşları artarken sosyal yardımlarda da yükseliş yaşandı.

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İşçi, emekli, memur, işveren! Yeni maaşlar ne kadar olacak? Vergisiz ücretin şifrelerini kalem kalem hesapladı

Bu arada asgari ücret ile birlikte tüm işçilerin ve işsizlerin ödenekleri yükseldi. Vergisiz asgari ücret uygulaması da başlamış oldu. Bununla birlikte tüm maaşlardaki asgari ücret kadar kısım da vergiden istisna tutuldu.

İşçi, emekli, memur, işveren! Yeni maaşlar ne kadar olacak? Vergisiz ücretin şifrelerini kalem kalem hesapladı

HERKESE 638 TL KATKI
Bu istisna ile birlikte aslında herkes için 638 liradan başlayan bir katkıda oluşmuş oldu.

İşçi, emekli, memur, işveren! Yeni maaşlar ne kadar olacak? Vergisiz ücretin şifrelerini kalem kalem hesapladı

Alınmayan bu vergi asgari ücretlilerde 676 liraya çıkacak çünkü damga vergisi de bulunmuyor.

İşçi, emekli, memur, işveren! Yeni maaşlar ne kadar olacak? Vergisiz ücretin şifrelerini kalem kalem hesapladı

Ancak bu katkı brüt maaş ile çalışanlara net maaş katkısı olarak gelirken net maaştan anlaşanlarda ise işverenin vergi giderinden düşülmüş olacak.

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