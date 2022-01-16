Marketlerde pazar çılgınlığı! Ayçiçek yağında dev indirim başladı! BİM, A101, ŞOK sıvı yağ fiyat listesi: 19, 95 TL’ye düştü! Teneke, 5 L, 1 L...

Sıvı yağ fiyatları gündemdeki sıcak yerini koruyor. En ucuz ayçiçek yağı fiyatı merak ediliyor. Ayçiçek yağı fiyatlarında indirim olup olmadığı araştırılıyor. BİM, A-101, ŞOK marketlerindeki sıvı yağ fiyatlarına haberimizde yer verdik. 3 zincir market sıvı yağ fiyat listesini yayımladı. Peki En ucuz ayçiçek yağı fiyatı hangi markette? Listeye göz atıldığında en ucuzu 19, 95 TL olarak dikkat çekiyor. İşte tam liste...