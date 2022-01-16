Marketlerde pazar çılgınlığı! Ayçiçek yağında dev indirim başladı! BİM, A101, ŞOK sıvı yağ fiyat listesi: 19, 95 TL'ye düştü! Teneke, 5 L, 1 L...
Alışverişe gidecek olanlara güzel haber geldi. 3 zincir market harekete geçti ve fiyatları değiştirdi. Marketlerde pazar çılgınlığı gündeme bomba gibi düştü. Bir süredir yükske fiyattan satılan sıvı yağların marketlerde kaça satıldığı merak ediliyor. Zincir marketler internet adresleri üzerinden sıvı yağlarda indirim uyguladıklarını duyurdu. Teneke, 5 L, 1 L sıvı yağlarda dev indirim başladı. En ucuzu 19, 95 TL'den satılıyor. İşte BİM, A101, ŞOK sıvı yağ fiyat listesi...
16.01.2022 09:50
- Son Güncelleme: 16.01.2022 09:50
Sıvı yağ fiyatları gündemdeki sıcak yerini koruyor. En ucuz ayçiçek yağı fiyatı merak ediliyor. Ayçiçek yağı fiyatlarında indirim olup olmadığı araştırılıyor. BİM, A-101, ŞOK marketlerindeki sıvı yağ fiyatlarına haberimizde yer verdik. 3 zincir market sıvı yağ fiyat listesini yayımladı. Peki En ucuz ayçiçek yağı fiyatı hangi markette? Listeye göz atıldığında en ucuzu 19, 95 TL olarak dikkat çekiyor. İşte tam liste...