56 yaşında ikinci maaş ve emekli olma şansı! 10 yıl yeterli! BES ile çocuklara da emeklilik fırsatı!
Milyonlarca kişinin çalışmaya başladığı ilk günden itibaren en çok merak ettiği soru "Ne zaman emekli olurum?" oldu. Emeklilik tüm çalışanların hayali. Türkiye bundan 3 ay önce devrim niteliğinde bir yeniliği hayata geçirdi. Tamamlayıcı emeklilik sistemi artık 18 yaş altı çocuklara da açıldı. Sadece çocuklar değil büyükler için de BES ikinci emeklilik sunuyor. Üstelik sosyal güvenlik kurumundaki emekliliği engellemeden ikinci bir maaş ya da toplu paraya kavuşmak mümkün oluyor. İşte Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in konuyla ilgili Yeni Asır'da kaleme aldığı yazısı.
26.09.2021 08:52
- Son Güncelleme: 26.09.2021 08:52
Tamamlayıcı emeklilik sistemi artık 18 yaş altı çocuklara da açıldı. Üstelik devlet desteği yüzde 25 olarak uygulanıyor. 3 ayda 50 bin çocuk sisteme girdi. Yüzde 70'i 10 yaşın altında.
Türkiye bundan 3 ay önce devrim niteliğinde bir yeniliği hayata geçirdi. Tamamlayıcı emeklilik olarak uygulanmaya başlanan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) artık 18 yaşın altındaki çocuklar için de devreye alındı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekonomi Reform Paketi'ni açıklarken müjdesini verdiği yenilik, böylece hayata geçti. Şu anda anne ve babalar 18 yaş altındaki çocukları için BES'te hesap açabiliyor ve tasarruf yapabiliyor. Üstelik 100 lira gibi aylık küçük bir ödemeyle büyük birikimler elde edilebiliyor.