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Haberler Ekonomi 56 yaşında ikinci maaş ve emekli olma şansı! 10 yıl yeterli! BES ile çocuklara da emeklilik fırsatı!

56 yaşında ikinci maaş ve emekli olma şansı! 10 yıl yeterli! BES ile çocuklara da emeklilik fırsatı!

Milyonlarca kişinin çalışmaya başladığı ilk günden itibaren en çok merak ettiği soru "Ne zaman emekli olurum?" oldu. Emeklilik tüm çalışanların hayali. Türkiye bundan 3 ay önce devrim niteliğinde bir yeniliği hayata geçirdi. Tamamlayıcı emeklilik sistemi artık 18 yaş altı çocuklara da açıldı. Sadece çocuklar değil büyükler için de BES ikinci emeklilik sunuyor. Üstelik sosyal güvenlik kurumundaki emekliliği engellemeden ikinci bir maaş ya da toplu paraya kavuşmak mümkün oluyor. İşte Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in konuyla ilgili Yeni Asır'da kaleme aldığı yazısı.

26.09.2021 08:52 - Son Güncelleme: 26.09.2021 08:52
56 yaşında ikinci maaş ve emekli olma şansı! 10 yıl yeterli! BES ile çocuklara da emeklilik fırsatı!

Tamamlayıcı emeklilik sistemi artık 18 yaş altı çocuklara da açıldı. Üstelik devlet desteği yüzde 25 olarak uygulanıyor. 3 ayda 50 bin çocuk sisteme girdi. Yüzde 70'i 10 yaşın altında.

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56 yaşında ikinci maaş ve emekli olma şansı! 10 yıl yeterli! BES ile çocuklara da emeklilik fırsatı!

Türkiye bundan 3 ay önce devrim niteliğinde bir yeniliği hayata geçirdi. Tamamlayıcı emeklilik olarak uygulanmaya başlanan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) artık 18 yaşın altındaki çocuklar için de devreye alındı.

56 yaşında ikinci maaş ve emekli olma şansı! 10 yıl yeterli! BES ile çocuklara da emeklilik fırsatı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekonomi Reform Paketi'ni açıklarken müjdesini verdiği yenilik, böylece hayata geçti. Şu anda anne ve babalar 18 yaş altındaki çocukları için BES'te hesap açabiliyor ve tasarruf yapabiliyor. Üstelik 100 lira gibi aylık küçük bir ödemeyle büyük birikimler elde edilebiliyor.

56 yaşında ikinci maaş ve emekli olma şansı! 10 yıl yeterli! BES ile çocuklara da emeklilik fırsatı!

Burada devlet de büyük bir katkı yapıyor. Hiçbir yatırım aracında olmayan yüzde 25'lik devlet katkısı birikimlerin artmasını sağlıyor.

56 yaşında ikinci maaş ve emekli olma şansı! 10 yıl yeterli! BES ile çocuklara da emeklilik fırsatı!

Yani her ay yatırdığınız 100 liraya 25 lira da devlet katkı yapıyor.
Böylece birikim 125 lira oluyor.
Bu birikim ayrıca değişik fonlarda nemalanarak çoğalıyor.

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