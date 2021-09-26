Avcılar, Kartal, Çekmeköy... 12 projede 15 bin konut satılacak: Emlak Konut'tan düşük taksit ve ücretli dev proje
Avcılar, Kartal, Çekmeköy... Emlak Konut, sektöre hareket getirmek ve fiyatları dengelemek için tarihi bir hamle başlatıyor. 12 projede 15 bin konut satılacak. 60 aya kadar vade farkı alınmayacak.
26.09.2021 07:01
- Son Güncelleme: 26.09.2021 07:01
Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, 2021 yılının son çeyreğinde tüm sektörler açısından olumlu olacağına ve büyümenin devam edeceğine inandıklarını belirterek, "Biz de şirket olarak son çeyrekte İstanbul'un merkezi lokasyonlarında yer alan arsalarımızda toplam 12 adet yeni projenin satışlarına başlamayı planlıyoruz" dedi.
Emlak Konut GYO'nun son çeyrekte satışa sunacağı 12 projenin sektörde domino etkisi yapacağını ifade eden Gedikli, şu değerlendirmeyi yaptı: