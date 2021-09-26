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Haberler Ekonomi Avcılar, Kartal, Çekmeköy... 12 projede 15 bin konut satılacak: Emlak Konut'tan düşük taksit ve ücretli dev proje

Avcılar, Kartal, Çekmeköy... 12 projede 15 bin konut satılacak: Emlak Konut'tan düşük taksit ve ücretli dev proje

Avcılar, Kartal, Çekmeköy... Emlak Konut, sektöre hareket getirmek ve fiyatları dengelemek için tarihi bir hamle başlatıyor. 12 projede 15 bin konut satılacak. 60 aya kadar vade farkı alınmayacak.

26.09.2021 07:01 - Son Güncelleme: 26.09.2021 07:01
Avcılar, Kartal, Çekmeköy... 12 projede 15 bin konut satılacak: Emlak Konut’tan düşük taksit ve ücretli dev proje

Türkiye'nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı Emlak Konut GYO, hem konut piyasasına hareket getirecek hem de yeni projelerini bekleten konut üreticilerini cesaretlendirecek bir hamle yaptı.

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Avcılar, Kartal, Çekmeköy... 12 projede 15 bin konut satılacak: Emlak Konut’tan düşük taksit ve ücretli dev proje

Şirket, son çeyrekte İstanbul'da 12 projede 15 bin yeni konutu hayata geçirecek.

Avcılar, Kartal, Çekmeköy... 12 projede 15 bin konut satılacak: Emlak Konut’tan düşük taksit ve ücretli dev proje

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, 2021 yılının son çeyreğinde tüm sektörler açısından olumlu olacağına ve büyümenin devam edeceğine inandıklarını belirterek, "Biz de şirket olarak son çeyrekte İstanbul'un merkezi lokasyonlarında yer alan arsalarımızda toplam 12 adet yeni projenin satışlarına başlamayı planlıyoruz" dedi.

Avcılar, Kartal, Çekmeköy... 12 projede 15 bin konut satılacak: Emlak Konut’tan düşük taksit ve ücretli dev proje

Emlak Konut GYO'nun son çeyrekte satışa sunacağı 12 projenin sektörde domino etkisi yapacağını ifade eden Gedikli, şu değerlendirmeyi yaptı:

Avcılar, Kartal, Çekmeköy... 12 projede 15 bin konut satılacak: Emlak Konut’tan düşük taksit ve ücretli dev proje

"Piyasada yeni ihalelerin yapılması, satışların başlaması ve vatandaşın bu projelere talep göstermesi diğer konut üreticilerini de harekete geçirecektir. Arsası olanı, elinde sözleşmesi olanı kısaca bekleyen üreticiyi cesaretlendirecektir."

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