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Haberler Ekonomi Zincir marketler durmuyor! Asgari ücret sonrası YÜZDE 33 ZAM! 2022 market fiyatları zamlandı mı? Yağ,, süt, yoğurt, peynir, çay güncel fiyatları...

Zincir marketler durmuyor! Asgari ücret sonrası YÜZDE 33 ZAM! 2022 market fiyatları zamlandı mı? Yağ,, süt, yoğurt, peynir, çay güncel fiyatları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından asgari ücret zammı açıklamasının ardından market fiyatlarının nasıl ilerleyeceği merak ediliyordu. Birçok ürüne zam geldiğinin belirtilmesinin ardından konu hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, 2022 market fiyatları zamlandı mı? Yağ, şeker, çay güncel fiyatları ne kadar? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr
05.07.2022 13:46 - Son Güncelleme: 05.07.2022 13:46
Zincir marketler durmuyor! Asgari ücret sonrası YÜZDE 33 ZAM! 2022 market fiyatları zamlandı mı? Yağ,, süt, yoğurt, peynir, çay güncel fiyatları...

Asgari ücret zammının hemen ardından zincir marketlerin uyguladığı zamlar vatandaşın isyanına neden oldu. Fiyatların giderek daha da artıp artmayacağı merak ediliyor. 2022 market fiyatları zamlanacak mı ve 2022 yağ, çay, şeker güncel fiyatları için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

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Zincir marketler durmuyor! Asgari ücret sonrası YÜZDE 33 ZAM! 2022 market fiyatları zamlandı mı? Yağ,, süt, yoğurt, peynir, çay güncel fiyatları...

ÇAYA ZAM MI GELDİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs tarihinde 2022 yılı yaş çay taban alım fiyatını açıklamıştı. Yaş çayda geçen yıl 3,87 TL olan alım fiyatı yüzde 73 artışla 6 lira 70 kuruşa, kilogramda 13 kuruş olan destekleme primi de yüzde 130,8 artışla 30 kuruşa çıkarılarak fiyat 7 TL seviyesine yükseltilmişti. Geçtiğimiz hafta yüzde 2.5 yükselen çay fiyatlarına 5 Temmuz Salı günü yüzde 9.5 zam daha geldi. Böylelikle çaya 2 aydan kısa bir süre içinde toplamda yüzde 61.3 zam yapılmış oldu.

Zincir marketler durmuyor! Asgari ücret sonrası YÜZDE 33 ZAM! 2022 market fiyatları zamlandı mı? Yağ,, süt, yoğurt, peynir, çay güncel fiyatları...

ÇAY FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mayıs ayında yaş çay taban alım fiyatını duyurmuştu.

Yaş çay 2021'de 3,87 liraydı. Mayıs ayında yapılan açıklama ile alım fiyatı yüzde 73 artışla 6 lira 70 kuruşa, kilogramda 13 kuruş olan destekleme primi de yüzde 130,8 artışla 30 kuruşa çıkarılarak fiyat 7 TL seviyesine çıkmıştı.

5 Temmuz'da çaya yüzde 9.5 zam geldi. Öte yandan sektörden kişiler tarafından açıklanan bilgilere göre Temmuz ve Ağustos aylarında çaya yeni zamların gelmesi bekleniyor.

Zincir marketler durmuyor! Asgari ücret sonrası YÜZDE 33 ZAM! 2022 market fiyatları zamlandı mı? Yağ,, süt, yoğurt, peynir, çay güncel fiyatları...
  • Çaykur Tiryaki Çayı 1000 Gr: 69,75 TL
  • Çaykur Tiryaki 500 Gr: 35,95 TL
  • Çaykur Tomurcuk Çayı 125 Gr: 19,95 TL
  • Çaykur Demlik Poşet Çay 40'lı 200 Gr: 26,90 TL
  • Çaykur Filiz Çayı 1000 Gr: 77,45 TL
  • Çaykur Filiz Çay 500 Gr: 40,90 TL

Zincir marketler durmuyor! Asgari ücret sonrası YÜZDE 33 ZAM! 2022 market fiyatları zamlandı mı? Yağ,, süt, yoğurt, peynir, çay güncel fiyatları...
  • Lipton İlk Hasat Çay Dökme 500 G: 38,85 TL
  • Lipton Dökme Çay Earl Grey 500 G: 47,85 TL
  • Lipton Yellow Label Dökme Çay 1000 G: 70,95 TL
  • Lipton Dökme Çay Doğu Karadeniz 500 G: 40,45 TL
  • Lipton Doğu Karadeniz Dökme Çay 1000 G: 68,75 TL
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