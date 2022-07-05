Zincir marketler durmuyor! Asgari ücret sonrası YÜZDE 33 ZAM! 2022 market fiyatları zamlandı mı? Yağ,, süt, yoğurt, peynir, çay güncel fiyatları...

Asgari ücret zammının hemen ardından zincir marketlerin uyguladığı zamlar vatandaşın isyanına neden oldu. Fiyatların giderek daha da artıp artmayacağı merak ediliyor. 2022 market fiyatları zamlanacak mı ve 2022 yağ, çay, şeker güncel fiyatları için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.