Zil takıp oynatacak haber! Ziraat Bankası’nda 3.000-5.000 TL üzeri parası olan herkes için açıklandı!

Birçok vatandaş parasını bankada tutuyor. Fakat paranın bankada durduğu prosese yükselmesi mümkün. Bunun amacıyla vadeli hesaba geçmek gerekiyor. Ziraat Bankası vadeli hesabı ile ilgili müşterilerini bilgilendirdi. Yazılı bildirimde tespit edilen banka, "Ziraat Vadeli Türk Lirası Mevduat Hesabınızı; Türk Lirası (₺) 1-730 gün arası vadelerde açtırabilirsiniz. Vade bitiminde anaparanızı faiz getirisiyle eş güdümlü geri alabilirsiniz." İfadelerini kullandı. Kamu bankası vadeli hesaplarda yüzde 17 faiz seviyesi uyguluyor. Ziraat Bankası'nda 3.000-5.000 TL parası tespit edilen bir müşterinin 32 sonucunda kazancı 5.070,79'ya yükseliyor.