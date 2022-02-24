Emeklilerin cüzdanları ikramiyeyle ferahlayacak! Yılda iki kez 2.000 TL toplam 4.000 TL verilebilir! Bayram havası esecek!
Türkiye'de her sene Ramazan ve Kurban bayramları evvel emeklilere verdiği bayram ikramiyelerine ne kadar zam uygulanacağı merak ediliyor. 2022 senesinde Emekli maaşına yapılacak zam oranlarının 3 Ocak itibariyle belli olmasının sonrasında çoğu vatandaş bayram ikramiyelerinde yeni zam olup olmadığını da merak etmeye başladılar. Bu sene çoğu ücrette ve alanda oluşturulan zamlar sonrasında emekli ikramiyelerinde de zam beklentisi oluştu. Konuya dair yeni detayları paylaşan Prof. Dr. Cem Kılıç ise söz hususu ikramiyelerin 2 bin liraya çıkarılabileceğini aktardı. Peki 2022 emekli bayram ikramiyesi nede kadar? İşte detaylar
24.02.2022 08:55 - Son Güncelleme: 24.02.2022 08:56
Konuya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Cem Kılıç, emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinin en düşük emekli maaşı olarak 2022 yılı için belirlenen 2.500 TL ya da 2.000 TL arasında olabileceğini ifade edildi. Konunun detaylarını NTV ile paylaşan Kılıç, 2018 yılından beri uygulanan ikramiye ödemelerinde son gelişmeleri de değerlendirdi.