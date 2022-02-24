Emeklilerin cüzdanları ikramiyeyle ferahlayacak! Yılda iki kez 2.000 TL toplam 4.000 TL verilebilir! Bayram havası esecek!

Konuya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Cem Kılıç, emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinin en düşük emekli maaşı olarak 2022 yılı için belirlenen 2.500 TL ya da 2.000 TL arasında olabileceğini ifade edildi. Konunun detaylarını NTV ile paylaşan Kılıç, 2018 yılından beri uygulanan ikramiye ödemelerinde son gelişmeleri de değerlendirdi.