Bir formül daha var! Biraz önce detay geldi! Genç, yaş şartsız emeklilik iki şekilde mümkün SGK-SSK mevzuatında yeri var
Erken emeklilik şartlarında merak edilen ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Son yıllarda Türkiye'de emeklilikle ilgili yapılan yeni düzenlemeler ve sahip olunan çalışmalar ile emekliliğin kapsamı büyük ölçüde değişmeye başladı. Hem emeklilik şartlarında hem maaş ve ikramiyelerinde yapılan bu değişimler erken emeklilik konularını da gündeme getirdi. SGK tarafından teşhis edilen ve ilgili kanunlarda yer alan maddelere göre prim ve sigorta şartını sağlayan kanser hastalarının malulen emekli sayılması mümkün. Bazı yaygın hastalıklardan en az birine sahip olanlar bu haktan yararlanarak emekli olabilecek. İşte emeklilikte merak edilen o ayrıntı
O HASTALAR EMEKLİ OLACAK
Malulen emeklilik konusu ile ilgili merak edilen ve bilinmeyen detaylar meydana çıkmaya başladı. Genellikle pandemi ardından bedeninde diğer hastalıklar tetiklenen ve meydana çıkan yeni hastalıklar nedeniyle çalışma gücünü kaybeden vatandaşlar malulen emeklilik uygulamasını incelemeye başladılar.
Malulen emeklilik amacıyla tespit edilen kanser türlerinden birini taşıyan bireylerin prim ve sigorta şartını sağlaması durumunda erken emekli olma hakkından yararlanması sağlanacak.
KİMLER 120 AYDA EMEKLİ OLUR?
Türkiye'de yasalar gereği malulen emeklilik kapsamı görülen detaylı hastalıklara göre sınırlandırılmıştır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu alakalı maddeleri kapsamında yer alan şartlara göre vatandaşın çalışma gücünü meslek hastalığı ya da iş kazası gibi nedenlere bağlı olarak %60 oranında kaybetmesi durumunda SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı kapsamında kişilerin malulen emekli olması mümkündür. Fakat bunun amacıyla gene de tek başına bu tespit edilen hastalıklara sahip olmak yeterli değildir.