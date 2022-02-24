Bir formül daha var! Biraz önce detay geldi! Genç, yaş şartsız emeklilik iki şekilde mümkün SGK-SSK mevzuatında yeri var

KİMLER 120 AYDA EMEKLİ OLUR?

Türkiye'de yasalar gereği malulen emeklilik kapsamı görülen detaylı hastalıklara göre sınırlandırılmıştır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu alakalı maddeleri kapsamında yer alan şartlara göre vatandaşın çalışma gücünü meslek hastalığı ya da iş kazası gibi nedenlere bağlı olarak %60 oranında kaybetmesi durumunda SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı kapsamında kişilerin malulen emekli olması mümkündür. Fakat bunun amacıyla gene de tek başına bu tespit edilen hastalıklara sahip olmak yeterli değildir.