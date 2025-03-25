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Zeytinyağında dev indirim: A101, BİM, ŞOK, Migros, Tarım Kredi! En ucuz hangi markette?

Zincir marketler indirim kampanyalarıyla öne çıkmaya çalışıyor. BİM, A101, Migros ve ŞOK'un güncel zeytinyağı fiyatlarını tek tek inceledik; hem butik üreticilerin hem de büyük markaların en ekonomik seçeneklerini sizler için listeledik. Peki, kaliteyi koruyarak en uygun fiyatlı zeytinyağını hangi markette bulabilirsiniz?

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Giriş Tarihi :26 Mart 2025 , 09:15 Güncelleme Tarihi :26 Mart 2025 , 09:15
Zeytinyağında dev indirim: A101, BİM, ŞOK, Migros, Tarım Kredi! En ucuz hangi markette?

Zeytinyağı alacaklar dikkat! Zincir marketlerin fiyat kıran kampanyalarını tek tek araştırdık: İşte BİM, A101, Migros ve ŞOK'ta bu haftanın en ucuz zeytinyağı fiyatları ve kaliteli alternatifler...

Zeytinyağında dev indirim: A101, BİM, ŞOK, Migros, Tarım Kredi! En ucuz hangi markette?

TARIM KREDİ BİRLİK

Tarım Kredi Birlik Riviera 5 lt Zeytinyağı

1.739,00 TL

Zeytinyağında dev indirim: A101, BİM, ŞOK, Migros, Tarım Kredi! En ucuz hangi markette?

🛒 BİM MARKET FİYATLARI

  • 🟢 Verde 1 L Pet Riviera Zeytinyağı: 125 TLEn ucuz litre fiyatı!

  • 🟢 Yudum Egemden 1 L Riviera: 149 TL

  • 🟢 Orkide 1 L Riviera: 149 TL

  • 🟢 Orkide 1 L Sızma Yumuşak: 160 TL

  • 🟢 Yudum Egemden 1 L Natürel Sızma: 165 TL

  • 🟢 Sırım 1 L Sızma: 189 TL

Zeytinyağında dev indirim: A101, BİM, ŞOK, Migros, Tarım Kredi! En ucuz hangi markette?

🟨 ŞOK MARKET FİYATLARI

  • 🔥 Lio Riviera 1 L: 199 TL

  • 🔥 Lio Sızma 1 L: 199 TL

  • 🔥 Lio Sızma 2 L: 419 TL

  • 🔥 Lio Riviera 2 L: 359 TL (İndirimli, Önceki fiyat: 395 TL)

Zeytinyağında dev indirim: A101, BİM, ŞOK, Migros, Tarım Kredi! En ucuz hangi markette?

🟦 A101 FİYATLARI

  • 📦 Zeo 1 L Riviera: 209 TL

Zeytinyağında dev indirim: A101, BİM, ŞOK, Migros, Tarım Kredi! En ucuz hangi markette?

🍊 MİGROS FİYATLARI (ONLİNE - SANAL MARKET)

  • 🟡 Migros Riviera 2 L: 394,50 TL

  • 🟡 Migros Natürel Sızma 1 L: 218,50 TL

Zeytinyağında dev indirim: A101, BİM, ŞOK, Migros, Tarım Kredi! En ucuz hangi markette?

🌿 TARİŞ ÜRÜNLERİ

  • 🫒 Tariş 750 ml Riviera: 273,50 TL → 364,67 TL/L

  • 🫒 Tariş 750 ml Sızma Çeşitleri: 318 TL - 432 TL arası

    • Maraska, Kuzey Ege, Ayvalık, Güney Ege gibi özel bölgelerden

Zeytinyağında dev indirim: A101, BİM, ŞOK, Migros, Tarım Kredi! En ucuz hangi markette?

🏷️ FİYATLARA GÖRE EN İYİ TERCİHLER (LİTRELİK BAZDA)

Market Marka Ürün Fiyat Litre Fiyatı
BİM Verde Riviera 1 L 125 TL ✅ En ucuz
ŞOK Lio Riviera 2 L 359 TL 179,50 TL/L
Migros Yudum 5 L Riviera 949,95 TL 189,99 TL/L
BİM Yudum Natürel Sızma 1 L 165 TL 165 TL/L
Tariş Naturel Sızma 750 ml 345,40 TL 460,53 TL/L

Zeytinyağında dev indirim: A101, BİM, ŞOK, Migros, Tarım Kredi! En ucuz hangi markette?

🎯 ÖNE ÇIKAN TAVSİYELER

Bütçeye uygun: Verde 1 L Riviera (BİM) – 125 TL
Kaliteli ve bölgesel tatlar: Tariş Ayvalık, Kuzey Ege serileri
Aile boyu avantaj: Lio 2 L Riviera (ŞOK) – 359 TL
Online alışverişte dikkat: Kargo bedelleri bazı ürünlerde fiyatı artırıyor.

Zeytinyağında dev indirim: A101, BİM, ŞOK, Migros, Tarım Kredi! En ucuz hangi markette?

Fotoğraflar: Akakçe, Cimri, ŞOK, A101, BİM, Migros