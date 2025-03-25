Zeytinyağında dev indirim: A101, BİM, ŞOK, Migros, Tarım Kredi! En ucuz hangi markette?

Zeytinyağı alacaklar dikkat! Zincir marketlerin fiyat kıran kampanyalarını tek tek araştırdık: İşte BİM, A101, Migros ve ŞOK'ta bu haftanın en ucuz zeytinyağı fiyatları ve kaliteli alternatifler...
TARIM KREDİ BİRLİK
Tarım Kredi Birlik Riviera 5 lt Zeytinyağı
1.739,00 TL
🛒 BİM MARKET FİYATLARI
🟢 Verde 1 L Pet Riviera Zeytinyağı: 125 TL ✅ En ucuz litre fiyatı!
🟢 Yudum Egemden 1 L Riviera: 149 TL
🟢 Orkide 1 L Riviera: 149 TL
🟢 Orkide 1 L Sızma Yumuşak: 160 TL
🟢 Yudum Egemden 1 L Natürel Sızma: 165 TL
🟢 Sırım 1 L Sızma: 189 TL
🟨 ŞOK MARKET FİYATLARI
🔥 Lio Riviera 1 L: 199 TL
🔥 Lio Sızma 1 L: 199 TL
🔥 Lio Sızma 2 L: 419 TL
🔥 Lio Riviera 2 L: 359 TL (İndirimli, Önceki fiyat: 395 TL)
🟦 A101 FİYATLARI
📦 Zeo 1 L Riviera: 209 TL
🍊 MİGROS FİYATLARI (ONLİNE - SANAL MARKET)
🟡 Migros Riviera 2 L: 394,50 TL
🟡 Migros Natürel Sızma 1 L: 218,50 TL
🌿 TARİŞ ÜRÜNLERİ
🫒 Tariş 750 ml Riviera: 273,50 TL → 364,67 TL/L
🫒 Tariş 750 ml Sızma Çeşitleri: 318 TL - 432 TL arası
Maraska, Kuzey Ege, Ayvalık, Güney Ege gibi özel bölgelerden
🏷️ FİYATLARA GÖRE EN İYİ TERCİHLER (LİTRELİK BAZDA)
|Market
|Marka
|Ürün
|Fiyat
|Litre Fiyatı
|BİM
|Verde
|Riviera 1 L
|125 TL
|✅ En ucuz
|ŞOK
|Lio
|Riviera 2 L
|359 TL
|179,50 TL/L
|Migros
|Yudum 5 L
|Riviera
|949,95 TL
|189,99 TL/L
|BİM
|Yudum
|Natürel Sızma 1 L
|165 TL
|165 TL/L
|Tariş
|Naturel Sızma 750 ml
|345,40 TL
|460,53 TL/L
🎯 ÖNE ÇIKAN TAVSİYELER
✅ Bütçeye uygun: Verde 1 L Riviera (BİM) – 125 TL
✅ Kaliteli ve bölgesel tatlar: Tariş Ayvalık, Kuzey Ege serileri
✅ Aile boyu avantaj: Lio 2 L Riviera (ŞOK) – 359 TL
✅ Online alışverişte dikkat: Kargo bedelleri bazı ürünlerde fiyatı artırıyor.
Fotoğraflar: Akakçe, Cimri, ŞOK, A101, BİM, Migros