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Zeytinlikten petrol fışkırdı! TPAO Manisa15 bin 154 hektarlık alanda petrol arayacak

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre TPAO, Manisa'da 15 bin 154 hektarlık alanda 5 yıl boyunca petrol arayabilecek.

27.06.2022 13:59 - Son Güncelleme: 27.06.2022 13:59
Zeytinlikten petrol fışkırdı! TPAO Manisa15 bin 154 hektarlık alanda petrol arayacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğüne, Manisa'da karadaki 15 bin 154 hektarlık alan için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

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Zeytinlikten petrol fışkırdı! TPAO Manisa15 bin 154 hektarlık alanda petrol arayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün, petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazete'nin sayısında yayımlandı.

Zeytinlikten petrol fışkırdı! TPAO Manisa15 bin 154 hektarlık alanda petrol arayacak

Buna göre, TPAO'ya, Manisa'da karadaki 15 bin 154 hektarlık alan için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

Zeytinlikten petrol fışkırdı! TPAO Manisa15 bin 154 hektarlık alanda petrol arayacak

MAYIS AYINDA DA PETROL BULUNMUŞTU
Öte yandan Mayıs ayında Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Yağbasan Mahallesi'nde çiftçi Mustafa Yüksel'in zeytin tarlasındaki sondaj kuyusundan çıkan siyah ve yanıcı maddenin çok kaliteli petrol olduğu belirlenmiş, bu haber Salihli'de büyük sevince sebep olmuştu.

Zeytinlikten petrol fışkırdı! TPAO Manisa15 bin 154 hektarlık alanda petrol arayacak

Yaşanan olayı anlatan çiftçi Mustafa Yüksel, "Zeytin bahçemi sulamak için açtığım sondaj kuyusundan 200 metreye deneme dalgıcı attık. Simsiyah petrol niteliğinde yanıcı bir madde geldi.

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