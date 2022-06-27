Zeytinlikten petrol fışkırdı! TPAO Manisa15 bin 154 hektarlık alanda petrol arayacak
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre TPAO, Manisa'da 15 bin 154 hektarlık alanda 5 yıl boyunca petrol arayabilecek.
27.06.2022 13:59 - Son Güncelleme: 27.06.2022 13:59
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün, petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazete'nin sayısında yayımlandı.
MAYIS AYINDA DA PETROL BULUNMUŞTU
Öte yandan Mayıs ayında Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Yağbasan Mahallesi'nde çiftçi Mustafa Yüksel'in zeytin tarlasındaki sondaj kuyusundan çıkan siyah ve yanıcı maddenin çok kaliteli petrol olduğu belirlenmiş, bu haber Salihli'de büyük sevince sebep olmuştu.