2.775 TL zam... İkramiyeler ne zaman yatacak? Zam yapılacak mı? 4/a 4/b 4/c SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, esnaf bayram ikramiyesi alan emekliler!

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala ikramiye zammı hakkında araştırmalar hız kazandı. Ramazan Bayramı ikramiyesini alan emekliler Kurban Bayramı'nda bir ikramiye daha alacak. Haziran ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde emekli ikramiyelerin yatırılma tarihi araştırılmaya başlandı. Milyonlarca emekli vatandaş Kurban Bayramı ikramiyesi hesaplara ne zaman yatacak? Sorusunu merak ediyor ve gündemde sıkça sorguluyor. Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki defa verilen emekli ikramiyesine zam gelecek mi? İşte bayram ikramiyesine dair merak edilenler...