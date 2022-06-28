2.775 TL zam... İkramiyeler ne zaman yatacak? Zam yapılacak mı? 4/a 4/b 4/c SSK, Bağkur, Emekli Sandığı, esnaf bayram ikramiyesi alan emekliler!
2022 emekli ikramiyesi ne kadar oldu? Türkiye'de milyonlarca emeklinin hesaplarına senede iki defa ikramiye ödemesi yapılıyor. 2018 senesinde yürürlüğe giren program ile emekliler Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde ikramiye ödemelerinden yararlanabiliyorlar. İlk olarak bin lira şeklinde hesaplara aktırılan ikramiye oranları, 1.100 TL'ye yükseltilmişti. Peki, yeni zam gelir mi? Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? İkramiyeler bayramdan önce yatar mı? İşte tüm merak edilenler
28.06.2022 10:33 - Son Güncelleme: 28.06.2022 10:33
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala ikramiye zammı hakkında araştırmalar hız kazandı. Ramazan Bayramı ikramiyesini alan emekliler Kurban Bayramı'nda bir ikramiye daha alacak. Haziran ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde emekli ikramiyelerin yatırılma tarihi araştırılmaya başlandı. Milyonlarca emekli vatandaş Kurban Bayramı ikramiyesi hesaplara ne zaman yatacak? Sorusunu merak ediyor ve gündemde sıkça sorguluyor. Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki defa verilen emekli ikramiyesine zam gelecek mi? İşte bayram ikramiyesine dair merak edilenler...