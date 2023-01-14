Zengin olmanın anahtarı açıklandı! Bunu alan yıl sonu ihya olur! Herkes altın zannetti ama, gerçek çok farklı!

Altın pazarında fiyat yükselişleri aralıksız devam etmekte. 2023 senesine olabildiğince iyi bir giriş yapan altın pazarı bu süreçteki fiyat hareketleri ile yatırımcısını sevindirdi. Altın fiyatlarında bundan sonra ne şekilde hareketler meydana gelebileceğini ise Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş açıkladı. Öte yandan İslam Memiş, 'Altın mı, gümüş mü? Sorusuna sosyal medya hesabı üstünden yanıt verdi.