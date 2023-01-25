Emekliye memura 9.000 TL + %1,89 25 AY + 3 ay ödemesiz! TABAN maaşınız 5.500 TL'yse..
SSK emeklilerinin ardından Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş ödemeleri bu hafta başladı. Memur emeklilerine ise hem yüzde 30 zammın hem de ek gösterge artışının farkı ödenecek. Ocak ayında zam oranı hem SSK hem Bağ-Kur hem memur emeklileri için refah payıyla yüzde 30'a çıkarıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde taban aylık ödemesi de 3 bin 500 liradan yüzde 57.14 artışla 5 bin 500 liraya yükseltildi. Ayrıca memur emeklilerini yakından ilgilendiren ek gösterge düzenlemesi de yürürlüğe girdi. Milyonlar müjdelerle peş peşe sevinç yaşarken bir güzel haber de bankalar tarafından duyuruldu.
Memur ve emeklileri ilgilendiriyor! Tümünü kapsıyor! Müjde az evvel duyuruldu! Ocak ayında maaş zammı yüzde 30 oldu. Milyonlarca memur ve emekli yeni yılda ceplerini zamlı maaşlarını doldururken bir güzel haber de bankalardan geldi. Halkbank, Ziraat Bankası, TEB, İNG, İş Bankası ve diğer bankalar harekete geçti. Konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinde yeni faiz oranları belli oldu. İster 3 ay ödemesiz, ister 25 aya kadar vade! 9.000 TL ihtiyaç kredisine % 1,89 faiz oranı uygulanıyor! İşte güncel Ocak müjdesiyle banka faiz oranları...
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