Emekliye memura 9.000 TL + %1,89 25 AY + 3 ay ödemesiz! TABAN maaşınız 5.500 TL'yse..

Memur ve emeklileri ilgilendiriyor! Tümünü kapsıyor! Müjde az evvel duyuruldu! Ocak ayında maaş zammı yüzde 30 oldu. Milyonlarca memur ve emekli yeni yılda ceplerini zamlı maaşlarını doldururken bir güzel haber de bankalardan geldi. Halkbank, Ziraat Bankası, TEB, İNG, İş Bankası ve diğer bankalar harekete geçti. Konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinde yeni faiz oranları belli oldu. İster 3 ay ödemesiz, ister 25 aya kadar vade! 9.000 TL ihtiyaç kredisine % 1,89 faiz oranı uygulanıyor! İşte güncel Ocak müjdesiyle banka faiz oranları...