16.465 TL emekli aylığı... %56.46 refah payı! 4C'lilere, memura 5.000 TL seyyanen zam + enflasyon farkı!
Türkiye'de milyonlarca çalışanın merakla beklediği Temmuz 2023 maaşlarıyla ilgili heyecan dorukta! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni dönemde maaş zamları enflasyon farkları, refah zammı payı ve seyyanen artışlarla belirlenecek. Bu müjdeli haber, çalışanların yüzünü güldürecek nitelikte. 2023 Temmuz maaşları, çalışanların geçim koşullarını iyileştirmek ve refah seviyelerini yükseltmek amacıyla yapılan düzenlemelerle belirlenecek. Yapılan açıklamaya göre, çalışanların emeklerinin karşılığını alabilmesi ve yaşam standartlarını koruyabilmesi için adaletli bir zam politikası izlenecek.
09.06.2023 10:32 - Son Güncelleme: 09.06.2023 10:32
Emekli, memur zammı için nefesler tutuldu. Temmuz 2023 itibariyle yapılacak zam için vatandaşlar hesaplamalara başladı. Başkan Erdoğan, memur maaşlarının Temmuz ayında %108 oranında artış göstereceğini ifade etmişti. Memur maaşının 22 bin TL olacağını duyanlar ise meslek meslek memur maaşları ve emekli sandığı maaşları hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte Temmuz 2023 memur, emekli, işçi zamlı maaş tablosu...