Vav TV İzle
Haberler Ekonomi 16.465 TL emekli aylığı... %56.46 refah payı! 4C'lilere, memura 5.000 TL seyyanen zam + enflasyon farkı!

16.465 TL emekli aylığı... %56.46 refah payı! 4C'lilere, memura 5.000 TL seyyanen zam + enflasyon farkı!

Türkiye'de milyonlarca çalışanın merakla beklediği Temmuz 2023 maaşlarıyla ilgili heyecan dorukta! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni dönemde maaş zamları enflasyon farkları, refah zammı payı ve seyyanen artışlarla belirlenecek. Bu müjdeli haber, çalışanların yüzünü güldürecek nitelikte. 2023 Temmuz maaşları, çalışanların geçim koşullarını iyileştirmek ve refah seviyelerini yükseltmek amacıyla yapılan düzenlemelerle belirlenecek. Yapılan açıklamaya göre, çalışanların emeklerinin karşılığını alabilmesi ve yaşam standartlarını koruyabilmesi için adaletli bir zam politikası izlenecek.

takvim.com.tr
09.06.2023 10:32 - Son Güncelleme: 09.06.2023 10:32
Zamlı Temmuz 2023 maaş levhası! 16.465 TL emekli aylığı... %56.46 refah payı! 4C’lilere, memura 5.000 TL seyyanen zam + enflasyon farkı!

Emekli, memur zammı için nefesler tutuldu. Temmuz 2023 itibariyle yapılacak zam için vatandaşlar hesaplamalara başladı. Başkan Erdoğan, memur maaşlarının Temmuz ayında %108 oranında artış göstereceğini ifade etmişti. Memur maaşının 22 bin TL olacağını duyanlar ise meslek meslek memur maaşları ve emekli sandığı maaşları hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte Temmuz 2023 memur, emekli, işçi zamlı maaş tablosu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Zamlı Temmuz 2023 maaş levhası! 16.465 TL emekli aylığı... %56.46 refah payı! 4C’lilere, memura 5.000 TL seyyanen zam + enflasyon farkı!

Refah payıyla yüzde 30'a yükseltilen Ocak zammı ve 15 Ocak'ta yürürlüğe giren ek gösterge düzenlemesiyle bu yıla başlayan memurlara ve memur emeklilerine Temmuz'da ise yüzde 6 artış ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 8'i aşan kısmı üzerinden enflasyon farkı yansıtılacak.

Zamlı Temmuz 2023 maaş levhası! 16.465 TL emekli aylığı... %56.46 refah payı! 4C’lilere, memura 5.000 TL seyyanen zam + enflasyon farkı!

Ayrıca bir refah payı da verilecek.

Zamlı Temmuz 2023 maaş levhası! 16.465 TL emekli aylığı... %56.46 refah payı! 4C’lilere, memura 5.000 TL seyyanen zam + enflasyon farkı!

4 AYDA YÜZDE 13.08 ÇIKTI

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, ilk 4 aylık enflasyon yüzde 15.21 olarak gerçekleşti. Buna göre yüzde 6'lık Temmuz zammı, enflasyon farkıyla birlikte yüzde 13.08'e ulaştı.

Zamlı Temmuz 2023 maaş levhası! 16.465 TL emekli aylığı... %56.46 refah payı! 4C’lilere, memura 5.000 TL seyyanen zam + enflasyon farkı!

Geriye 2 enflasyon verisi kaldı. Bu verilere göre oran artacak. Kesin oran 3 Temmuz'da belli olacak.

SON DAKİKA