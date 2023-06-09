16.465 TL emekli aylığı... %56.46 refah payı! 4C'lilere, memura 5.000 TL seyyanen zam + enflasyon farkı!

Emekli, memur zammı için nefesler tutuldu. Temmuz 2023 itibariyle yapılacak zam için vatandaşlar hesaplamalara başladı. Başkan Erdoğan, memur maaşlarının Temmuz ayında %108 oranında artış göstereceğini ifade etmişti. Memur maaşının 22 bin TL olacağını duyanlar ise meslek meslek memur maaşları ve emekli sandığı maaşları hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte Temmuz 2023 memur, emekli, işçi zamlı maaş tablosu...