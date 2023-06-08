Memur-Sen’den maaş zammı için flaş talep! MEMURA-EMEKLİYE ENFLASYON FARKI! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek zamlı memur maaşları

Toplantıda konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın "Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personeller arasında ücret adaletsizliği oluşmuş, çalışma barışı sarsılmış ve toplu sözleşme masası dışında yapılan unvan bazlı düzenlemelerle kamudaki ücret dengesi bozulmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından seçim dönemi öncesinde bu durum gündeme gelmiş ve en düşük kamu görevlisi maaşının 22 Bin TL seviyesine yükseltileceği ve emekli kamu görevlilerine de yansıyacağı belirtilmiştir. Yapılacak düzenlemenin; hangi maaş kalemlerine yapılacağı, unvanlara hangi oranda yansıyacağı ve yüzdelik mi ve seyyanen mi olacağına ilişkin bir çalışma tarafımızla ve kamuoyuyla paylaşılmamıştır. Dolayısıyla bu hassasiyet gözetilerek düzenlemenin başka mağduriyetlere yol açmaması için yetkili konfederasyonla ortak çalışma yapılmalıdır" diye konuştu.