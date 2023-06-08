Memur-Sen'den maaş zammı için flaş talep! MEMURA-EMEKLİYE ENFLASYON FARKI! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek zamlı memur maaşları
Son dakika haberleri... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüşemn Memur-Sen temmuz zammı için taleplerini sundu. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın "Temmuz ayındaki düzenleme yetkili konfederasyon ile ortak çalışılmalıdır" ifadelerini kullandı. Peki kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek zamlı memur maaşları
Memur-Sen Konfederasyonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta yeniden seçilmesinin ardından açıkladığı yeni kabinede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak atanan Vedat Işıkhan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Memur-Sen Yönetim Kurulu'nun yanı sıra bağlı sendikaların genel başkanlarının yer aldığı heyet, Bakan Işıkhan'a yeni görevinde başarılar diledi.
"TEMMUZ AYINDAKİ DÜZENLEME YETKİLİ KONFEDERASYON İLE ORTAK ÇALIŞILMALIDIR"
Memur-Sen heyeti, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim öncesinde açıkladığı en düşük memur maaşının 22 Bin liraya yükseltilmesi konusundaki detayların da kamuoyu ve yetkili konfederasyon ile paylaşılması gerektiği vurgulandı.
Toplantıda konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın "Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personeller arasında ücret adaletsizliği oluşmuş, çalışma barışı sarsılmış ve toplu sözleşme masası dışında yapılan unvan bazlı düzenlemelerle kamudaki ücret dengesi bozulmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından seçim dönemi öncesinde bu durum gündeme gelmiş ve en düşük kamu görevlisi maaşının 22 Bin TL seviyesine yükseltileceği ve emekli kamu görevlilerine de yansıyacağı belirtilmiştir. Yapılacak düzenlemenin; hangi maaş kalemlerine yapılacağı, unvanlara hangi oranda yansıyacağı ve yüzdelik mi ve seyyanen mi olacağına ilişkin bir çalışma tarafımızla ve kamuoyuyla paylaşılmamıştır. Dolayısıyla bu hassasiyet gözetilerek düzenlemenin başka mağduriyetlere yol açmaması için yetkili konfederasyonla ortak çalışma yapılmalıdır" diye konuştu.