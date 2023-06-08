A101'de bugün başladı kapıda kuyruk oluştu! Kasaya giden ucuza alacak! Duyuru az evvel geldi! Kurban Bayramı'na özel 8 Haziran aktüel KATALOG!
A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 8 Haziran!dan itibaren 20 sayfalık katalogda yer alan ürünlerin hepsinde indirim başladı. Kurban Bayramı yaklaşıyor. A101'de kurbanlık fiyatları belli oldu. 16-19 kg Karaman Koç 6.590 TL'den satılıyor. Öte yandan yaz geldi çeyizlik ürünler de satışa çıktı. Seg BM 6001X 6 Programlı Inox Bulaşık Makinesi 6.999 TL'den satılmaya başlandı. İşte A101 yeni katalog tam liste.
08.06.2023 16:21 - Son Güncelleme: 08.06.2023 16:21
A101 8 Haziran 2023 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bugünden itibaren geçerli olacak kampanyada herkese uygun ürünler var. Her hafta farklı ürünlerde indirime giden zincir marketleri bu haftanın indirimlerini duyurdu. Kurban Bayramı'na özel 8 Haziran aktüel kataloğu yoğun ilgi görüyor. İşte indirim kataloğu.