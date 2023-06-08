A101’de bugün başladı kapıda kuyruk oluştu! Kasaya giden ucuza alacak! Duyuru az evvel geldi! Kurban Bayramı’na özel 8 Haziran aktüel KATALOG!

A101 8 Haziran 2023 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bugünden itibaren geçerli olacak kampanyada herkese uygun ürünler var. Her hafta farklı ürünlerde indirime giden zincir marketleri bu haftanın indirimlerini duyurdu. Kurban Bayramı'na özel 8 Haziran aktüel kataloğu yoğun ilgi görüyor. İşte indirim kataloğu.