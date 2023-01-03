İŞKUR'dan TYP müjdesi geldi mi? Okullara temizlik ve güvenlik personeli alınacak! İŞKUR TYP alımları başladı mı, başvuru şartları neler?
İŞKUR TYP alımları dört gözle bekleniyor. Her yıl belirli dönemlerde Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullar için temizlik ve güvenlik personeli alımları gerçekleştiriliyor. 2023 yılına girdiğimiz şu günlerde de MEB TYP personel alımı hakkında araştırmalar hız kazandı. İŞKUR aracılığı ile alınan personeller geçici süreliğine çalıştırılıyor. Peki İŞKUR TYP alımları başladı mı, ne zaman başlayacak? Başvuru şartları neleri kimler başvurabilir? İşte detaylar...
2023 İŞKUR TYP ALIMLARI! Toplum Yararına Programlar (TYP) afet, salgın, acil durum dönemlerinde ve diğer mücbir sebeplerde kamu hizmetlerinin desteklenmesi yoluyla özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engellemek ve bu kişilere geçici gelir desteği sağlamak üzere aktif işgücü hizmetleri kapsamında İŞKUR ile kamu kurum ve kuruluşları işbirliğinde düzenlenen programlardır. Peki İŞKUR'dan TYP müjdesi geldi mi? İŞKUR TYP alımları başladı mı, başvuru şartları neler?
KATILIM ŞARTLARI NELERDİR?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Kuruma kayıtlı olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK'ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,
Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
Öğrenci olmamak (açıköğretim öğrencileri hariç).
KATILIMCILAR NASIL SEÇİLMEKTEDİR?
Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenmektedir.
Noter kurası yöntemi,
Liste yöntemi,
Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.
İstihdamında güçlük çekilen özel politika gruplarına programdan yararlanma hususunda öncelik verilmektedir. Bu kapsamda liste ayrımına gidilmiş olup aşağıdaki gruplar Birinci Liste, bunlar dışında kalanlar İkinci Liste olacak şekilde tasnif edilmektedir. Aşağıdaki grupların hepsi Birinci Liste'ye dâhil edilecek olup, gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır; Birinci listedeki başvuranlar tamamlanmadan 2. listeden başvuranlar yararlanıcı olamayacaktır.