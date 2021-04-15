RAMAZAN İMSAKİYE
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Zamlı memur maaşları belli oluyor! 2021 Temmuz ayı polis, hemşire, öğretmen, bekçi, zabıta maaşı ne kadar olacak?

2021 zamlı memur maaşları ne kadar olacak? Memur ve memur emeklileri her yıl hem Ocak hem de Temmuz aylarında maaşlarına zam alıyor. Enflasyon oranlarına göre memurlara ne kadar maaş yapılacağı da belirleniyor. Böylelikle; polis, hemşire, öğretmen, bekçi, zabıta gibi meslek grubundaki kişilerin maaşlarında da değişiklik yaşanıyor. Peki, 2021 Temmuz zammı sonrası memur maaşları ne kadar olacak?

15.04.2021 16:14 - Son Güncelleme: 15.04.2021 16:14
Zamlı memur maaşları belli oluyor! 2021 Temmuz ayı polis, hemşire, öğretmen, bekçi, zabıta maaşı ne kadar olacak?

2021 Temmuz ayı zamlı memur maaşları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Temmuz ayı polis, hemşire, öğretmen, bekçi, zabıta maaşı ne kadar olacak? Memurlar ve memur emeklileri maaşlarına yılda iki kez zam yapılıyor. Maaş zamları enflasyon verilerine göre belirleniyor. Toplu sözleşme gereğince memurlar ve memur emeklileri, 2021 yılının ilk altı ayı için yüzde 3 zam yapılırken, enflasyon zammı sonrasında Temmuz ayında maaşlarda artış yaşanacak. Peki, şu ana kadar açıklanan enflasyon zamlarına göre maaşlar ne kadar olacak?

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Zamlı memur maaşları belli oluyor! 2021 Temmuz ayı polis, hemşire, öğretmen, bekçi, zabıta maaşı ne kadar olacak?

MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

İlk 3 ayda memurlar için yüzde 0,70 enflasyon zammı oluşmuş durumda. Nisan, mayıs ve haziran ayları ile beraber açıklanan enflasyonlar toplamda yüzde 3'ü aşarsa, aşılan miktarda zam alınacak.

Zamlı memur maaşları belli oluyor! 2021 Temmuz ayı polis, hemşire, öğretmen, bekçi, zabıta maaşı ne kadar olacak?

Memur maaşları ve emekli memur aylıklarına yapılan toplu sözleşme zamları 2018 yılından beri enflasyonun altında kaldığı için her 6 ayda bir enflasyon farkı yansıtılıyor. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam son 6 aylık enflasyona göre belirleniyor.

Zamlı memur maaşları belli oluyor! 2021 Temmuz ayı polis, hemşire, öğretmen, bekçi, zabıta maaşı ne kadar olacak?

Memur ve emeklinin maaşı ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez artıyor. Memur ve memur emeklisinin zammı toplu sözleşmeye göre 2 yılda bir belirlenirken, son 6 aylık enflasyon belirlenen rakamların üzerine çıkarsa fark ekleniyor. SSK ve Bağkur emeklisi de 6 aylık enflasyon ne kadar gerçekleşmişse o oranda zam alıyor.

Zamlı memur maaşları belli oluyor! 2021 Temmuz ayı polis, hemşire, öğretmen, bekçi, zabıta maaşı ne kadar olacak?

MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Yüzde 0,70 zam oranına göre oluşacak maaşlar şu şekilde:

Hademe 15/1

3.782 TL

3.923 TL