Zamlı memur maaşları belli oluyor! 2021 Temmuz ayı polis, hemşire, öğretmen, bekçi, zabıta maaşı ne kadar olacak?
2021 zamlı memur maaşları ne kadar olacak? Memur ve memur emeklileri her yıl hem Ocak hem de Temmuz aylarında maaşlarına zam alıyor. Enflasyon oranlarına göre memurlara ne kadar maaş yapılacağı da belirleniyor. Böylelikle; polis, hemşire, öğretmen, bekçi, zabıta gibi meslek grubundaki kişilerin maaşlarında da değişiklik yaşanıyor. Peki, 2021 Temmuz zammı sonrası memur maaşları ne kadar olacak?
2021 Temmuz ayı zamlı memur maaşları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Temmuz ayı polis, hemşire, öğretmen, bekçi, zabıta maaşı ne kadar olacak? Memurlar ve memur emeklileri maaşlarına yılda iki kez zam yapılıyor. Maaş zamları enflasyon verilerine göre belirleniyor. Toplu sözleşme gereğince memurlar ve memur emeklileri, 2021 yılının ilk altı ayı için yüzde 3 zam yapılırken, enflasyon zammı sonrasında Temmuz ayında maaşlarda artış yaşanacak. Peki, şu ana kadar açıklanan enflasyon zamlarına göre maaşlar ne kadar olacak?
Memur ve emeklinin maaşı ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez artıyor. Memur ve memur emeklisinin zammı toplu sözleşmeye göre 2 yılda bir belirlenirken, son 6 aylık enflasyon belirlenen rakamların üzerine çıkarsa fark ekleniyor. SSK ve Bağkur emeklisi de 6 aylık enflasyon ne kadar gerçekleşmişse o oranda zam alıyor.