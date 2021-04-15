Zamlı memur maaşları belli oluyor! 2021 Temmuz ayı polis, hemşire, öğretmen, bekçi, zabıta maaşı ne kadar olacak?

2021 Temmuz ayı zamlı memur maaşları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Temmuz ayı polis, hemşire, öğretmen, bekçi, zabıta maaşı ne kadar olacak? Memurlar ve memur emeklileri maaşlarına yılda iki kez zam yapılıyor. Maaş zamları enflasyon verilerine göre belirleniyor. Toplu sözleşme gereğince memurlar ve memur emeklileri, 2021 yılının ilk altı ayı için yüzde 3 zam yapılırken, enflasyon zammı sonrasında Temmuz ayında maaşlarda artış yaşanacak. Peki, şu ana kadar açıklanan enflasyon zamlarına göre maaşlar ne kadar olacak?