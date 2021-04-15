RAMAZAN İMSAKİYE
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Yüksek emekli maaşı alabilirsiniz! Milyonları ilgilendiren haber! Yüksek emekli aylığı için 5 kritik madde!

Gündemde binlerce kişi yüksek emekli maaşı hakkında bilgi edinmek istiyor. Uzun yıllar çalıştıktan sonra yüksek emekli aylığı alarak emeklilik hayatını merakla bekleyen vatandaşlar maaşlarının da yüksek olması için hangi kriterlerin gerekli olduğunu sıklıkla araştırıyor. Milyonları ilgilendiren haber gelince detayları sorgulanır oldu. Yüksek emekli aylığı için 5 kritik madde sıralandı, siz de bu noktalara dikkat ederek refah bir emeklilik hayatının kapılarını aralayabilirsiniz.

15.04.2021 16:45 - Son Güncelleme: 15.04.2021 16:45
Yüksek emekli maaşı alabilirsiniz! Milyonları ilgilendiren haber! Yüksek emekli aylığı için 5 kritik madde!

Gündemde binlerce kişi yüksek emekli maaşı hakkında bilgi edinmek istiyor. Uzun yıllar çalıştıktan sonra yüksek emekli aylığı alarak emeklilik hayatını merakla bekleyen vatandaşlar maaşlarının da yüksek olması için hangi kriterlerin gerekli olduğunu sıklıkla araştırıyor. Milyonları ilgilendiren haber gelince detayları sorgulanır oldu. Yüksek emekli aylığı için 5 kritik madde sıralandı, siz de bu noktalara dikkat ederek refah bir emeklilik hayatının kapılarını aralayabilirsiniz.

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Yüksek emekli maaşı alabilirsiniz! Milyonları ilgilendiren haber! Yüksek emekli aylığı için 5 kritik madde!

Milyonlarca çalışan bir gün emekli olacağı günün hayalini kuruyor ve yüksek aylık almak için yapılması gerekenleri merak ediyor. Emekli olabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi son derece önemli, bunlardan öne çıkanlar ödenen primler, sigorta başlangıç tarihi ve yaş şartı oluyor. Yüksek emekli aylığı için 5 kritik maddeye dikkat etmek gerekiyor. İşte yüksek emekli maaşı için detaylar…

Yüksek emekli maaşı alabilirsiniz! Milyonları ilgilendiren haber! Yüksek emekli aylığı için 5 kritik madde!

Emekli maaşını belirleyen en önemli parametre, çalışırken Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirilen prime esas kazanç.

Yani brüt maaş. Brüt maaşı yüksek olanlar emekli olduklarında da yüksek maaş alıyor.

Yüksek emekli maaşı alabilirsiniz! Milyonları ilgilendiren haber! Yüksek emekli aylığı için 5 kritik madde!

İlk işe girilen tarihteki kazançtan son kazanca kadar tüm maaşlar emekli aylığı hesaplanırken kullanılıyor.

Emekli maaşı hesaplamasında kullanılan aylık bağlama oranları farklı dönemler için farklı oranlarda uygulanıyor.

Yüksek emekli maaşı alabilirsiniz! Milyonları ilgilendiren haber! Yüksek emekli aylığı için 5 kritik madde!

Emeklilik için yapılan hesaplamalarda 2000 yılı öncesi, 2000-2008 10. ayı arası ve 2008 yılının 10. ayından sonrası olmak üzere 3 ayrı dönem uygulanıyor.