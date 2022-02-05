Zamlı maaşlarını alan emekliye yeni zam geliyor! SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 6 aylık enflasyon artışı
Enflasyon emekli ve memurların maaşlarını da belirliyor. Ocak ayında ortaya çıkan 11.10 puanlık enflasyon memur ve emekliler için 7.5'luk zammı şimdiden aştı ve fark göründü. Memur ve memur emeklileri 7.5 puanı geçen oranda enflasyon farkı alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise 6 aylık enflasyon artışı olacak.
05.02.2022 06:57
- Son Güncelleme: 05.02.2022 06:57
Memurlar ve memur emeklileri ise yılın ikinci zammını Temmuz ayında yüzde 7'lik toplu sözleşme artışı olarak alacak. Bunun üzerine ise enflasyon farkı eklenecek.
Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı ocak ayında aldıkları 7.5 puanlık zammı aşan kısım kadar olacak. Yeni enflasyondaki gelişmelere bakılarak hükümetin yeni bir ek artış yapma ihtimali de bulunuyor.