Zamlı maaşlarını alan emekliye yeni zam geliyor! SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 6 aylık enflasyon artışı

Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ile Haziran ayları arasında oluşacak endeks farkı yani 6 aylık enflasyon artışı kadar zam alacaklar. Böylece 2022'ye yüzde 25.47 oranındaki enflasyon artışı ile başlayan SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz'da yılın ikinci artışını da görecek.