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Zamlı maaşlarını alan emekliye yeni zam geliyor! SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 6 aylık enflasyon artışı

Enflasyon emekli ve memurların maaşlarını da belirliyor. Ocak ayında ortaya çıkan 11.10 puanlık enflasyon memur ve emekliler için 7.5'luk zammı şimdiden aştı ve fark göründü. Memur ve memur emeklileri 7.5 puanı geçen oranda enflasyon farkı alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise 6 aylık enflasyon artışı olacak.

05.02.2022 06:57 - Son Güncelleme: 05.02.2022 06:57
Zamlı maaşlarını alan emekliye yeni zam geliyor! SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 6 aylık enflasyon artışı

Milyonlarca emekli ve memur enflasyon rakamlarını ilgi ile takip ediyor. çünkü enflasyon rakamları memur ve emekliler için hem zam em de fark oranlarını belirliyor.

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Zamlı maaşlarını alan emekliye yeni zam geliyor! SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 6 aylık enflasyon artışı

SSK ve bağ-Kur emeklileri her yıl ocak ve temmuz aylarında bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar artış yaşıyor. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammı ile birlikte bir önceki zam oranını aşan kısım kadar enflasyon farkı alıyor.

Zamlı maaşlarını alan emekliye yeni zam geliyor! SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 6 aylık enflasyon artışı

Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ile Haziran ayları arasında oluşacak endeks farkı yani 6 aylık enflasyon artışı kadar zam alacaklar. Böylece 2022'ye yüzde 25.47 oranındaki enflasyon artışı ile başlayan SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz'da yılın ikinci artışını da görecek.

Zamlı maaşlarını alan emekliye yeni zam geliyor! SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 6 aylık enflasyon artışı

Memurlar ve memur emeklileri ise yılın ikinci zammını Temmuz ayında yüzde 7'lik toplu sözleşme artışı olarak alacak. Bunun üzerine ise enflasyon farkı eklenecek.

Zamlı maaşlarını alan emekliye yeni zam geliyor! SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 6 aylık enflasyon artışı

Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı ocak ayında aldıkları 7.5 puanlık zammı aşan kısım kadar olacak. Yeni enflasyondaki gelişmelere bakılarak hükümetin yeni bir ek artış yapma ihtimali de bulunuyor.

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