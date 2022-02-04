3600 Ek Gösterge'de sıcak gelişme peş peşe açıkladılar! Maaşlar artıyor tarih belli oldu! Öğretmen, hemşire, din görevlisi, polis, emekli...

2022 yılına girilmesiyle birlikte çalışmaları hızlanan 3600 ek gösterge ile polisler, hemşireler, öğretmenler ve diğer bir çok meslekte görev yapanlar yüksek maaş ve ikramiye ile emekli olabilecek. Hali hazırda bir süredir çalışmalar devam ediyor. Yeni açıklamaya göre 3600 Ek Gösterge Mayıs ya da haziranda Meclis'in gündemine gelecek.