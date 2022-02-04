3600 Ek Gösterge'de sıcak gelişme peş peşe açıkladılar! Maaşlar artıyor tarih belli oldu! Öğretmen, hemşire, din görevlisi, polis, emekli...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in ardından bu kez Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 3600 Ek Gösterge açıklaması geldi. Memurların maaş, emekli aylığı ve emekli ikramiyesini doğrudan etkileyen Ek Gösterge ile öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ve yönetici pozisyonundaki memurların maaşlarının yanında emekli aylıklarında da artış olacak. Son dakika gelişmelere göre tarih verildi! Oktay, katıldığı canlı yayında müjdeyi verdi. Aylıklar ve ikramiyeleri önemli ölçüde arttıracak ek gösterge ile ilgili sıcak gelişmeler haberimizde...
3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Ek gösterge hakkında açıklamalar peş peşe geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da güzel haberi duyurdu. Son dakika haberine göre Oktay'dan 3600 Ek Gösterge müjdesi geldi. A Haber ekranlarında Haktan Uysal, Banu El ve Mahmut Övür'ün sorularını yanıtlayan Oktay, 3600 Ek Gösterge konusu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği ek gösterge için tarih belli oldu. İşte Bakan Bilgin ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın o kritik açıklamaları...
2022 yılına girilmesiyle birlikte çalışmaları hızlanan 3600 ek gösterge ile polisler, hemşireler, öğretmenler ve diğer bir çok meslekte görev yapanlar yüksek maaş ve ikramiye ile emekli olabilecek. Hali hazırda bir süredir çalışmalar devam ediyor. Yeni açıklamaya göre 3600 Ek Gösterge Mayıs ya da haziranda Meclis'in gündemine gelecek.
3600 EK GÖSTERGE İLE İLGİLİ SICAK AÇIKLAMALAR
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, A Haber ekranlarında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Oktay, 3600 Ek Gösterge konusuna ilişkin "3600 ek göstergeyi bu yıl çözeceğiz. Mayıs ya da haziranda Meclis'in gündemine gelecek." ifadelerini kullandı.
3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerce gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevaplamıştı. 3600 Ek Göstergeye ilişkin açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Diğer bakanlıklarla ilgili çalışmalarımızı başlattık, bitireceğiz. Mayıs'ta Mecliste. Taraflarla, kurumlar arası görüşme ve teknik çalışma yapılıyor. Şubat'ta falan konuyla ilgili bir açıklama yapılabilir. 3600'ü Mayıs'ta meclise intikal ettireceğiz" diye konuşmuştu.
3600 EK GÖSTERGE İLE NE DEĞİŞİYOR?
SGK Uzmanı Özgür Kaya şu ifadeleri kullandı: "Memur ve memur emeklilerimizin almış oldukları maaşları belirleyen bir hesaplama parametresidir. Yüksek ek göstergeye çıkarılması memur ve emeklilerinin hem çalışırken almış oldukları maaş hem de emekli olurken almış oldukları maaş ve ikramiyeler değiştirecek.