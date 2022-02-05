Meslek Yüksek Okulu mezunları okulları bitirince hangi unvanı alacak? YÖK kararı netleşti! İşte MYK unvanları
Eğitim dünyamızın can damarlarından bir tanesini oluşturan Meslek Yüksek Okulları mezunu öğrencilerini yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. 2 yıllık Meslek Yüksek Okulları bitirdiklerinde mezunların hangi unvanları alabileceğine ilişkin YÖK kararı haberimizde.
05.02.2022 10:42
- Son Güncelleme: 05.02.2022 10:46
Milyonlarca Meslek Yüksek Okulu mezunlarını ilgilendiren bir son dakika gelişmesi yaşandı. YÖK, 2 yıllık MYO mezunlarının hangi unvanı alacaklarını duyurdu.