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Meslek Yüksek Okulu mezunları okulları bitirince hangi unvanı alacak? YÖK kararı netleşti! İşte MYK unvanları

Eğitim dünyamızın can damarlarından bir tanesini oluşturan Meslek Yüksek Okulları mezunu öğrencilerini yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. 2 yıllık Meslek Yüksek Okulları bitirdiklerinde mezunların hangi unvanları alabileceğine ilişkin YÖK kararı haberimizde.

05.02.2022 10:42 - Son Güncelleme: 05.02.2022 10:46
Meslek Yüksek Okulu mezunları okulları bitirince hangi unvanı alacak? YÖK kararı netleşti! İşte MYK unvanları

Milyonlarca Meslek Yüksek Okulu mezunlarını ilgilendiren bir son dakika gelişmesi yaşandı. YÖK, 2 yıllık MYO mezunlarının hangi unvanı alacaklarını duyurdu.

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Meslek Yüksek Okulu mezunları okulları bitirince hangi unvanı alacak? YÖK kararı netleşti! İşte MYK unvanları

Peki hangi mezun hangi unvanı alacak? 2 yıllık MYO mezunları okullarını bitirdiklerinde hangi unvana kavulacak? Takvim.com.tr olarak açıklıyoruz: İşte konuya ilişkin YÖK kararı...

Meslek Yüksek Okulu mezunları okulları bitirince hangi unvanı alacak? YÖK kararı netleşti! İşte MYK unvanları

İşte MYO program ad ve unvanları...

Meslek Yüksek Okulu mezunları okulları bitirince hangi unvanı alacak? YÖK kararı netleşti! İşte MYK unvanları

İşte MYO program ad ve unvanları...

Meslek Yüksek Okulu mezunları okulları bitirince hangi unvanı alacak? YÖK kararı netleşti! İşte MYK unvanları

İşte MYO program ad ve unvanları...

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