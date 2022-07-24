Zamlı maaşı 3.500, 4.000, 4.500, 5.000 TL olan emekliler! 7.500 TL ödeme suratları güldürecek! Paralar hesaplara düştü bir ATM kadar uzakta...

İş Bankası'ndan Ziraat Bankası'na varana kadar bir hayli banka emeklilerin suratlarını güldürmeye devam ediyor. Bu anlarda kişilerin rahat bir soluk alabilmesi için bankalar promosyon ödemesi yarışına girdiler. Bankaların emekli yarışı kızışmaya başladı. Promosyon tutarları da Temmuz zammıyla birlikte artışa geçti. Emekli maaş miktarlarına göre en düşük 750 TL olarak ödenen promosyon ödemelerini rastgele bir ek koşul talep etmeden 5.750 TL'ye kadar yükselten bankalar bulunuyor. Bu promosyon kampanyalarında anında anında bütün emekliler yararlanarak ekstra ek gelir elde edebiliyorlar. İşte en yüksek promosyon ödemesi veren bankalar...