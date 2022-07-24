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Haberler Ekonomi Zamlı maaşı 3.500, 4.000, 4.500, 5.000 TL olan emekliler! 7.500 TL ödeme suratları güldürecek! Paralar hesaplara düştü bir ATM kadar uzakta...

Zamlı maaşı 3.500, 4.000, 4.500, 5.000 TL olan emekliler! 7.500 TL ödeme suratları güldürecek! Paralar hesaplara düştü bir ATM kadar uzakta...

Bankaların emekli maaş müşterilerine verdikleri promosyonlarda yeni tutarlar belli oldu. Hangi banka emeklilere kaç TL promosyon ödemesi yapıyor? İşte banka banka promosyon listesi... Bankalar doğrultusundan emeklilere özel düzenlenen kampanyalardan birisi de emekli promosyon ödemeleri oldu. Bu promosyon kampanyalarında anında anında bütün emekliler yararlanarak ekstra ek gelir elde edebiliyorlar. İşte yeni promosyon ödemeleri...

takvim.com.tr
24.07.2022 22:09 - Son Güncelleme: 24.07.2022 22:09
7.500 TL ödeme suratları güldürecek! Maaşı 3.500, 4.000, 4.500, 5.000 TL olan emekliler! Paralar hesaplara düştü bir ATM kadar uzakta...

İş Bankası'ndan Ziraat Bankası'na varana kadar bir hayli banka emeklilerin suratlarını güldürmeye devam ediyor. Bu anlarda kişilerin rahat bir soluk alabilmesi için bankalar promosyon ödemesi yarışına girdiler. Bankaların emekli yarışı kızışmaya başladı. Promosyon tutarları da Temmuz zammıyla birlikte artışa geçti. Emekli maaş miktarlarına göre en düşük 750 TL olarak ödenen promosyon ödemelerini rastgele bir ek koşul talep etmeden 5.750 TL'ye kadar yükselten bankalar bulunuyor. Bu promosyon kampanyalarında anında anında bütün emekliler yararlanarak ekstra ek gelir elde edebiliyorlar. İşte en yüksek promosyon ödemesi veren bankalar...

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7.500 TL ödeme suratları güldürecek! Maaşı 3.500, 4.000, 4.500, 5.000 TL olan emekliler! Paralar hesaplara düştü bir ATM kadar uzakta...

Emekliler, dul ve yetimler banka promosyonuyla ek gelir elde ediyor.

7.500 TL ödeme suratları güldürecek! Maaşı 3.500, 4.000, 4.500, 5.000 TL olan emekliler! Paralar hesaplara düştü bir ATM kadar uzakta...

Bankalar 3 yıl süreyle maaşını kendilerinden alma taahhüdü karşılığında promosyon ödemesi yapıyor.

7.500 TL ödeme suratları güldürecek! Maaşı 3.500, 4.000, 4.500, 5.000 TL olan emekliler! Paralar hesaplara düştü bir ATM kadar uzakta...

İşte promosyonda merak edilen soruların yanıtları:

7.500 TL ödeme suratları güldürecek! Maaşı 3.500, 4.000, 4.500, 5.000 TL olan emekliler! Paralar hesaplara düştü bir ATM kadar uzakta...

■ Promosyon tutarını bankalar istediği gibi belirleyebiliyor mu?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile protokol imzalayan bankalar promosyon ödemesi yapıyor.

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