Esnaf, Tarım, Bağkur'luya 4 bin 197 TL zam farkı! Emekli kart numarası 9,7,5,3,1,8,6,4,2,0 olanlar dikkat! BUGÜN HESAPTA!
Maaş zam farkları ne zaman yatacak 2022? Emekli zam farkı ne zaman ödenecek 2022? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milyonlarca emekli vatandaşı yakından ilgilendiren emekli maaş zam farkları konusuna ilişkin bilgiler merak edilerek son gelişmeler araştırılıyor. 25 Temmuz'da Bağkur emeklilerinin maaş ödemeleri gerçekleşecek. Bu kapsamda kim ne kadar alacağını merak edip araştırıyor. İşte Temmuz 2022 4B 4C yeni maaş tablosu!
25.07.2022 09:51 - Son Güncelleme: 25.07.2022 09:51
Emeklilerin zamlı maaşları Temmuz ayının ilk haftasında belli oldu. Emekli kart numarasının sonu 9-7-5-3-1-8-6-4-2-0 olanlar hakkında çok önemli bir duyuru geldi. Bağkur emekli maaş ödemelerinin yarından itibaren hesaplara yatmaya başlayacağı duyuruldu.Bu kapsamda emekli kart numarası sonu 9 olanların ilk olarak maaşlarını alabilecekleri aktarıldı. Arama motorları üzerinden kimin ne zaman emekli maaş alacağı araştırılırken emeklilerin ATM'lerden paralarını çekebilecekleri belirtildi. Pkei, yeni zamlı Bağkur maaşları ne kadar oldu? İşte detaylar...
Bağ-Kur emeklileri de yüzde 42.35 zamlı aylıklarını ayın 25'i ile 28'i arasında hesaplarında görecek.