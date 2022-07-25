Esnaf, Tarım, Bağkur’luya 4 bin 197 TL zam farkı! Emekli kart numarası 9,7,5,3,1,8,6,4,2,0 olanlar dikkat! BUGÜN HESAPTA!

Emeklilerin zamlı maaşları Temmuz ayının ilk haftasında belli oldu. Emekli kart numarasının sonu 9-7-5-3-1-8-6-4-2-0 olanlar hakkında çok önemli bir duyuru geldi. Bağkur emekli maaş ödemelerinin yarından itibaren hesaplara yatmaya başlayacağı duyuruldu.Bu kapsamda emekli kart numarası sonu 9 olanların ilk olarak maaşlarını alabilecekleri aktarıldı. Arama motorları üzerinden kimin ne zaman emekli maaş alacağı araştırılırken emeklilerin ATM'lerden paralarını çekebilecekleri belirtildi. Pkei, yeni zamlı Bağkur maaşları ne kadar oldu? İşte detaylar...