Son dakika 25 Temmuz 2022 EPGİS akaryakıt fiyatları! Brent petrol düştü MAZOT, BENZİN, LPG'YE İNDİRİM! Shell, BP, Opet fiyatları...

Akaryakıta indirim haberleri yakından takip ediliyor. Bir süredir gündemde olan akaryakıt fiyatlarına bir indirim daha geliyor. Geçtiğimiz günlerde benzine peş peşe indirimler yapılmıştı. Bu kez motorine indirim uygulanacak. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerdeki sürücüler sıklıkla benzin, motorin, LPG fiyatlarını araştırmaya başladı. Shell, BP, Opet istasyonlarında güncel akaryakıt fiyatları yoğun ilgi görüyor. Peki akaryakıta indirim geldi mi? Benzin, motorin, LPG ne kadar oldu? İşte il il akaryakıt fiyat listesi...