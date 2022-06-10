Zamlı maaş ve yüksek ikramiye! Esaslı artış geldi! SGK 4A, 4B, 4C sigortalı ve Emekli Sandığı... 2008 yılı öncesi göreve başlayanlara 2 okkalı müjde!

Kamu görevlilerinin emekli aylıkları ile ikramiyeleri esaslı artacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan ek gösterge düzenlemesinin detayları geldi. 3600 ek gösterge düzenlemesi 2008 yılı öncesi göreve başlayan memurların emekli ikramiyesi ile emekli aylıklarını etkileyecek. 2008 sonrası göreve başlayanlar da emekli ikramiyeleri ile artıştan yararlanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdesini vermişti! Milyonlarca memurun emekli maaşı ve ikramiyesi tavan yapacak. İşte meslek meslek yeni ek göstergeler ve emekli ikramiyesi ve maaşı hesaplamaları...