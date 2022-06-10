Bizzat başvuru yapan alıyor! SGK yeni kampanyasını açıkladı! 24 maaşlık karşılıksız nakit desteği veriyor!

SGK Çeyiz Desteği

SGK, birtakım başlıklar altında değerlendirildiklerinde dezavantajlı olarak ele alınabilecek olan vatandaşlara çoğu değişik başlık altında ödeme hizmeti yapmaktadır. Bu ödeme hizmetlerinden birisi de çeyiz yardımı başlığı altında sunulmaktadır. SGK doğrultusundan tasarlanmış olan bu destek hizmeti annesini, babasını ya da her iki ebeveynini aniden yitirmiş olan bayan bireyleri kapsamaktadır.

