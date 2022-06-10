10 bin lira maaş veren de var! Tek şart 18 yaşın üzerinde olmak! İŞKUR, TCDD, ASELSAN, AFAD, Kızılay, OGM... Binlerce kişi işe alınacak!

İş arayanlar için kamu ve özel sektördeki tüm ilanlar haberimizde! Haziran ayıyla birlikte başta İŞKUR olmak üzere TCDD, Diyanet İşleri Başkanlığı, ASELSAN, AFAD, Kızılay, Tarım ve Orman Bakanlığı ile üniversite ve hastanelere binlerce personel alımı için ilan yayımlandı. KPSS ile alım yapan yerler de var, KPSS şartı aramayan yerlerde. İlkokul mezunu da başvuru yapabilecek üniversite mezunu da! İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış herkese göre iş var! Türkiye'nin 81 ilinde ilanlar açıldı. İşte meslek meslek iş ilanları...