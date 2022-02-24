Onlarca ilde alım var SYDV başvuruları başladı! Şoför, Temizlik işçisi, Aşçı, memur, personel! Nevşehir, Şanlıurfa, Artvin, İzmir...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından SYDV bünyesine 350 memur ve personel alınacak. Başvurularda memur adaylarından 60 KPSS puanı şartı isteniyor. Ancak personeller için KPSS puanı istenmiyor. Alım yapılacak iller de belli oldu. Buna göre aralarında Denizli, İzmir, Tokat, Muğla, Amasya, Gaziantep'in de bulunduğu bir çok şehirde alım yapılacak. Bazı illerde başvurular sona ererken bazı illerde ise halen başvuru alınıyor. İş arayanlara güzel fırsat! İşte SYDV başvuru şartları ve başvuru ekranı...