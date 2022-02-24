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Haberler Ekonomi Onlarca ilde alım var SYDV başvuruları başladı! Şoför, Temizlik işçisi, Aşçı, memur, personel! Nevşehir, Şanlıurfa, Artvin, İzmir...

Onlarca ilde alım var SYDV başvuruları başladı! Şoför, Temizlik işçisi, Aşçı, memur, personel! Nevşehir, Şanlıurfa, Artvin, İzmir...

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndaki eksik kadroları tamamlamak için işe alım ilanı açıldı. Boş kadrolar arasında temizlik görevlisi de bulunuyor, aşçı da, şoför de... Hem memur hem sözleşmeli personel alınacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyuruyu yaptı. Onlarca şehirde başvurular alınıyor. Çalışmak isteyenler, iş ayanlar SYDV başvurusunda bulunabilir. Peki başvuru şartları neler? SYDV hangi illerde alım yapılıyor? KPSS'li ve KPSS'siz başvuru yapılabilecek! Nasıl mı? Gelin hep birlikte bakalalım...

24.02.2022 11:20 - Son Güncelleme: 24.02.2022 11:21
Nevşehir, Şanlıurfa, Artvin, İzmir... Onlarca ilde alım var SYDV başvuruları başladı! Şoför, Temizlik işçisi, Aşçı, memur, personel...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından SYDV bünyesine 350 memur ve personel alınacak. Başvurularda memur adaylarından 60 KPSS puanı şartı isteniyor. Ancak personeller için KPSS puanı istenmiyor. Alım yapılacak iller de belli oldu. Buna göre aralarında Denizli, İzmir, Tokat, Muğla, Amasya, Gaziantep'in de bulunduğu bir çok şehirde alım yapılacak. Bazı illerde başvurular sona ererken bazı illerde ise halen başvuru alınıyor. İş arayanlara güzel fırsat! İşte SYDV başvuru şartları ve başvuru ekranı...

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Nevşehir, Şanlıurfa, Artvin, İzmir... Onlarca ilde alım var SYDV başvuruları başladı! Şoför, Temizlik işçisi, Aşçı, memur, personel...

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları bir çok ilde bulunuyor. Vakıf bünyesinde memur ve personel alınacak. Nevşehir, Şanlıurfa, Artvin, İzmir ve daha pek çok şehirde alımlar gerçekleştiriliyor. Öncelikle illerin tam listesine bakalım...

Nevşehir, Şanlıurfa, Artvin, İzmir... Onlarca ilde alım var SYDV başvuruları başladı! Şoför, Temizlik işçisi, Aşçı, memur, personel...

Alım yapılacak illere görseldeki tablodan bakabilirsiniz.

Nevşehir, Şanlıurfa, Artvin, İzmir... Onlarca ilde alım var SYDV başvuruları başladı! Şoför, Temizlik işçisi, Aşçı, memur, personel...

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Başvurular İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden yapılıyor. Başvuru ilanlarının detaylarına aşağıda yer alan linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/

Nevşehir, Şanlıurfa, Artvin, İzmir... Onlarca ilde alım var SYDV başvuruları başladı! Şoför, Temizlik işçisi, Aşçı, memur, personel...

BAŞVURULARI SONA ERENLER

İzmir Kiraz SYDV: 8 Geçici Proje Temizlik Personeli ( KPSS siz )

- Son Başvuru Tarihi: 22.02.2022

Tokat Niksar SYDV: 6 Temizlik Personeli ( KPSS siz )

- Son Başvuru Tarihi: 22.02.2022

Bursa Yenişehir SYDV: 2 Ev Temizlik Görevlisi ( KPSS siz )

- Son Başvuru Tarihi: 22.02.2022

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