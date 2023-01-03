2023 ZAMLI ÖĞRETMEN MAAŞLARI! Öğretmen maaşı ne kadar, kaç TL olacak? En düşük en yüksek ücretli, sözleşmeli, kadrolu öğretmen maaşı HESAPLAMA!
2023 öğretmen maaşı hakkında araştırmalar hız kazandı. 2023 Yeni asgari ücret geçtiğimiz günlerde netlik kazandı. Gözler bir süredir memur zammındaydı. Ve beklenen gün geldi. TÜİK Aralık ayı enflasyon oranını 3 Ocak 2023 saat 10:00'da açıkladı. Memur zammında belirleyici olan enflasyonun açıklanmasının akabinde memur zammı netleşti. Peki Öğretmen maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte en düşük en yüksek ücretli, sözleşmeli, kadrolu öğretmen maaşı HESAPLAMA!
3 OCAK 2023 ZAMLI ÖĞRETMEN MAAŞLARI UZMAN ÖĞRETMEN- BAŞÖĞRETMEN! Memur maaşına yapılacak zam oranlarına ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki ocak zammıyla öğretmenler 2023'te ne kadar maaş alacak? Öğretmenler yüzde kaç zam alacak? İşte merak edilen zamlı en düşük ve en yüksek ücretli, sözleşmeli, kadrolu öğretmen maaş tablosu hakkında bilgiler...
MEMUR MAAŞLARI MEVCUT (TL) % 25 ZAMLI (TL)
Genel müdür 1/4 29.809,00 37.261,25
Şube müdürü (Üniv. mez.) 1/4 15.848,00 19.810,00
Memur (Üniv. mez.) 9/1 9.707,00 12.133,75
Öğretmen 1/4 12.276,00 15.345,00
Kaymakam 1. sınıf 1/4 27.574,00 34.467,50
Başkomiser 3/1 15.810,00 19.762,50
Polis memuru 8/1 13.747,00 17.183,75
- % 70 ve üstü 1.840,04 2.300,05
Sosyal ve Ekonomik Destek
- Çocuk (Okul öncesi) 1.584,61 1.980,76
- Çocuk (İlköğretim) 2.376,92 2.971,15
- Çocuk (Ortaöğretim) 2.535,38 3.169,23
- Çocuk (Ort. çağında okumayan) 1.584,61 1.980,76
- Çocuk (Yükseköğretim) 2.852,31 3.565,39
- Kuruluş bakımından ayrılan gençler 1.267,69 1.584,61