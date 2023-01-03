2023 ZAMLI ÖĞRETMEN MAAŞLARI! Öğretmen maaşı ne kadar, kaç TL olacak? En düşük en yüksek ücretli, sözleşmeli, kadrolu öğretmen maaşı HESAPLAMA!

3 OCAK 2023 ZAMLI ÖĞRETMEN MAAŞLARI UZMAN ÖĞRETMEN- BAŞÖĞRETMEN! Memur maaşına yapılacak zam oranlarına ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki ocak zammıyla öğretmenler 2023'te ne kadar maaş alacak? Öğretmenler yüzde kaç zam alacak? İşte merak edilen zamlı en düşük ve en yüksek ücretli, sözleşmeli, kadrolu öğretmen maaş tablosu hakkında bilgiler...