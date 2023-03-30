ZAMLI EYT MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ 2023! EYT emeklileri ne zaman maaş alacak? EYT ilk maaş ayın kaçında ödenecek! O kişiler Mayıs’ta...

''HAYIRLI OLSUN''

Gazi maaşları da asgari ücret seviyesine yükseltildi. TBMM Genel Kurulu kararının ardından açıklama yapan Bakan Vedat Bilgin, "Bir sorunu daha çözdük; bir dosya daha kapandı: Geçici işçiler hem bir yıl çalışabilecek hem de sonrasında kadroya atanacak. Hayırlı olsun." dedi.