ZAMLI emekli maaşları YATTI MI, ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur Ocak 2023 emekli maaşı ödeme TAKVİMİ ve LİSTESİ! TCKN son hanesi 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar...
ZAMLI emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak sorusu gündemde vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Ocak ayında emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı açıklandı. Buna göre memur ve memur emeklilerinin alacağı zam yüzde 16,48, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 15,40 oldu. Peki memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur'lu zamlı maaşlarını hangi gün alacak? İşte Ocak 2023 emekli maaşı ödeme TAKVİMİ ve LİSTESİ! TCKN son hanesi 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar...
19.01.2023 09:16 - Son Güncelleme: 19.01.2023 09:16
SSK, BAĞ-KUR OCAK 2023 EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ!Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyonunu açıklar açıklamaz milyonlarca vatandaşın da yeni maaşları ortaya çıktı. Bu noktada emekliler 2023'te alacakları zamlı maaşlarını beklemeye başladı. Peki ZAMLI emekli maaşları YATTI MI, ne zaman yatacak?
2023 OCAK TC KİMLİK NO SON RAKAMINA GÖRE ÖDEME TARİHLERİ
TC kimlik numarası son hane 9 olanlar 17'sinde 7 olanlar 18'inde, 5 olanlar 19'unda 3 olanlar 20'sinde 1 olanlar 21'inde, 8 olanlar 22'sinde, 6 olanlar 23'ünde, 4 olanlar 24'ünde, 2 olanlar 25'inde ve son olarak 0 olanlar 26'sında SSK emekli maaşlarını alacak.