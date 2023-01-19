Brent petrol %4,5'e yakın düşüşle 84,1 dolar BENZİN, MOTORİN, LPG'ye indirim! Son dakika akaryakıt fiyatları! Litresi 23,16 TL! Shell, BP...

19 OCAK 2023 AKARYAKIT FİYATLARI! 81 ilde yaşayan milyonlarca araç sürücüsü dikkat! Son zamla birlikte İstanbul'da litresi 23,16 'ya, Ankara'da 23,42'ye ve İzmir'de 23,5'e yükselmişti. Brent petrolün varil fiyatı bugün 1,5 ayın en yüksek seviyesinden geri çekilerek yüzde 4,5'e yakın düşüşle 88 dolar seviyelerinden 84,1 dolara indi. Gözler akaryakıta indirim müjdesine çevrildi! Vatandaşlarda indirim beklentisi oluştu. Pek akaryakıta indirim var mı?