Brent petrol %4,5'e yakın düşüşle 84,1 dolar BENZİN, MOTORİN, LPG'ye indirim! Son dakika akaryakıt fiyatları! Litresi 23,16 TL! Shell, BP...
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 84,1 dolardan işlem görüyor. Brent petroldeki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Vatandaşlar 19 Ocak 2023 tarihi itibariyle güncel akaryakıt fiyatlarını merak ediyor. Son günlerde indirim ve zam haberleri peş peşe geliyor. Peki bugün akaryakıta zam ve ya indirim var mı? İşte İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin, motorin, LPG fiyatları! Son dakika Shell, Opet, BP istasyonlarında yeni akaryakıt fiyat listesi...
19.01.2023 09:36 - Son Güncelleme: 19.01.2023 09:40
19 OCAK 2023 AKARYAKIT FİYATLARI! 81 ilde yaşayan milyonlarca araç sürücüsü dikkat! Son zamla birlikte İstanbul'da litresi 23,16 'ya, Ankara'da 23,42'ye ve İzmir'de 23,5'e yükselmişti. Brent petrolün varil fiyatı bugün 1,5 ayın en yüksek seviyesinden geri çekilerek yüzde 4,5'e yakın düşüşle 88 dolar seviyelerinden 84,1 dolara indi. Gözler akaryakıta indirim müjdesine çevrildi! Vatandaşlarda indirim beklentisi oluştu. Pek akaryakıta indirim var mı?