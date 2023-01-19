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Haberler Ekonomi Brent petrol %4,5'e yakın düşüşle 84,1 dolar BENZİN, MOTORİN, LPG'ye indirim! Son dakika akaryakıt fiyatları! Litresi 23,16 TL! Shell, BP...

Brent petrol %4,5'e yakın düşüşle 84,1 dolar BENZİN, MOTORİN, LPG'ye indirim! Son dakika akaryakıt fiyatları! Litresi 23,16 TL! Shell, BP...

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 84,1 dolardan işlem görüyor. Brent petroldeki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Vatandaşlar 19 Ocak 2023 tarihi itibariyle güncel akaryakıt fiyatlarını merak ediyor. Son günlerde indirim ve zam haberleri peş peşe geliyor. Peki bugün akaryakıta zam ve ya indirim var mı? İşte İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin, motorin, LPG fiyatları! Son dakika Shell, Opet, BP istasyonlarında yeni akaryakıt fiyat listesi...

19.01.2023 09:36 - Son Güncelleme: 19.01.2023 09:40
Brent 86,78 dolat YENİ benzin, motorin, LPG fiyatları! Son dakika akaryakıta İNDİRİM, ZAM var mı? Litresi 19,68 TL! Shell, BP, İstanbul, Ankara...

19 OCAK 2023 AKARYAKIT FİYATLARI! 81 ilde yaşayan milyonlarca araç sürücüsü dikkat! Son zamla birlikte İstanbul'da litresi 23,16 'ya, Ankara'da 23,42'ye ve İzmir'de 23,5'e yükselmişti. Brent petrolün varil fiyatı bugün 1,5 ayın en yüksek seviyesinden geri çekilerek yüzde 4,5'e yakın düşüşle 88 dolar seviyelerinden 84,1 dolara indi. Gözler akaryakıta indirim müjdesine çevrildi! Vatandaşlarda indirim beklentisi oluştu. Pek akaryakıta indirim var mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
Brent 86,78 dolat YENİ benzin, motorin, LPG fiyatları! Son dakika akaryakıta İNDİRİM, ZAM var mı? Litresi 19,68 TL! Shell, BP, İstanbul, Ankara...

BRENT PETROLDE SON DURUM

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 84,1 dolardan işlem görüyor.

Brent 86,78 dolat YENİ benzin, motorin, LPG fiyatları! Son dakika akaryakıta İNDİRİM, ZAM var mı? Litresi 19,68 TL! Shell, BP, İstanbul, Ankara...

Brent petrolün varil fiyatı 1,5 ayın en yüksek seviyesinden geri çekilerek yüzde 4,5'e yakın düşüşle 88 dolar seviyelerinden 84,1 dolara inerken, bakırın libre fiyatı da yüzde 2,2 değer kaybetti.

Brent petroldeki düşüşün ardından güncel akaryakıt fiyatları merak konusu oldu.

Brent 86,78 dolat YENİ benzin, motorin, LPG fiyatları! Son dakika akaryakıta İNDİRİM, ZAM var mı? Litresi 19,68 TL! Shell, BP, İstanbul, Ankara...

AKARYAKITA İNDİRİM VAR MI?

Son olarak motorin fiyatlarına 18 Ocak Çarşamba günü itibarıyla geçerli olmak üzere 1 lira 5 kuruş zam yapıldı. Motorin zammı pompa fiyatlarına yansıdı.

Öte yandan akaryakıtta henüz indirim duyurulmadı. Gelişmeler oldukça Takvim.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

Brent 86,78 dolat YENİ benzin, motorin, LPG fiyatları! Son dakika akaryakıta İNDİRİM, ZAM var mı? Litresi 19,68 TL! Shell, BP, İstanbul, Ankara...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 19 OCAK 2022

Anadolu Yakası benzin fiyatı: 20,34 TL

Anadolu Yakası motorin fiyatı: 23,16 TL

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