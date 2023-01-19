Emekliye ek gösterge farkı! Aylık ve ikramiye nasıl değişti? Kimlere fark verilecek? Ödemeler ne zaman yapılacak?
Memurların ve emeklilerin heyecanla beklediği, maaşlara ve ikramiyelere yansıyacak yeni ek gösterge düzenlemesi yürürlüğe girdi. Emeklilere zam farkı ortaya çıkarken, kimilerine ikramiye farkı da söz konusu olacak. Peki kimler fark alacak? Ek gösterge kime, ne getirdi? İşte yanıtı.
Bu ay maaşları yüzde 30 artırılan memurlar ve memur emeklilerinin beklediği ek gösterge düzenlemesi 15 Ocak itibariyle yürürlüğe girdi.
Yeni ek gösterge en büyük etkiyi emekli aylıkları ve ikramiyelerde gösterirken, artışlar nedeniyle fark alma durumu da ortaya çıktı. Peki kimler fark alabilecek? Ek gösterge kimi, nasıl etkiliyor? İşte merak edilen soruların yanıtları…
Düzenleme ne getirdi?
Birinci dereceye gelmiş olmak kaydıyla; tüm öğretmenlerin, 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu polislerin, alan sınırlaması olmaksızın 4 yıllık yükseköğrenim mezunu sağlık çalışanları ile din görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e yükseltildi.
Avukat, il müdürü, ilçe müftüsü, bekçi, uzman erbaş/jandarma, matematikçi, istatistikçi gibi 3000 ek göstergeli tüm kamu görevlilerinin ve yüksek yargıdaki müdürlerin de ek göstergeleri 3600'e çıkarılırken, daha önce ek göstergeden yararlanmayan yardımcı hizmetler sınıfı da ek göstergeden faydalandırılarak tüm memurlara ilave 600 puan verildi.