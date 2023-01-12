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Haberler Ekonomi PTT şubelerinden alınacak! Ailelere 2.500 TL ödeme! O çizelgede olmak yeterli! TCKN ve abonelik kıstasıyla...

PTT şubelerinden alınacak! Ailelere 2.500 TL ödeme! O çizelgede olmak yeterli! TCKN ve abonelik kıstasıyla...

Dar gelirli vatandaşlara ithafen ödenen sosyal destek paketi kapsamında kış ayına özel ısınma desteği yatırılmaya devam ediyor. İhtiyaç sahipleri e-devlet üzerinden başvuru yaptığı anda doğalgaz tüketim desteğinden faydalanma imkanına sahip olabiliyor. Peki, kimler bu ödemelerden faydalanabilir? Şartlar neler? İşte merak edilenler haberimizde!

takvim.com.tr
12.01.2023 10:07 - Son Güncelleme: 12.01.2023 10:08
Ailelere 2.500 TL ödeme! PTT şubelerinden alınacak! Emekliler de yararlanıyor! O çizelgede olmak yeterli! TCKN ve abonelik kıstasıyla...

Hükümet maddi açıdan yetersiz olan kişilere özel destek yardımları sağlamaya yeni yılda da devam ediyor. Özellikle kış ayının gelmesi ve havaların soğumasıyla birlikte doğalgaz desteği oldukça merak ediliyor. Ödemeler hak sahibinin PTT kartına yatırılıyor. Peki, kimler 2.500 TL ödemeden yararlanacak? İşte şartlar ve başvuru ekranı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ailelere 2.500 TL ödeme! PTT şubelerinden alınacak! Emekliler de yararlanıyor! O çizelgede olmak yeterli! TCKN ve abonelik kıstasıyla...

OCAK AYI DOĞALGAZ YARDIMI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Asgari ücret, emekli ve memur zammının ardından gündeme gelen Ocak ayı Doğalgaz desteği ödemelerine ilişkin net bir tarih henüz verilmedi. Ancak, doğalgaz yardımı ödemeleri sorgulama ekranı üzerinden aylıkların yatıp yatmadığı kontrol edilebilir.

DOĞALGAZ YARDIMI ÖDEMELERİ SORGULAMA EKRANI

Ailelere 2.500 TL ödeme! PTT şubelerinden alınacak! Emekliler de yararlanıyor! O çizelgede olmak yeterli! TCKN ve abonelik kıstasıyla...

DOĞALGAZ DESTEĞİ ARTIRILDI!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bi önceki Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada ise destek ödemlerinin artırıldığını şu sözlerle ifade etmişti:

Ailelere 2.500 TL ödeme! PTT şubelerinden alınacak! Emekliler de yararlanıyor! O çizelgede olmak yeterli! TCKN ve abonelik kıstasıyla...

''Biz sosyal destekleri sadece yoksullara değil hak ve ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımıza verildiği anlayışla sistemi sürekli geliştiriyoruz. Bu kapsamda doğalgaz tüketim desteğidir. Şubat ayından itibaren başvuruları alınmaya başlayan bu desteğin ilk ödemelerini 311 bin haneye yapmıştık."

Ailelere 2.500 TL ödeme! PTT şubelerinden alınacak! Emekliler de yararlanıyor! O çizelgede olmak yeterli! TCKN ve abonelik kıstasıyla...

900-2500 TL OLARAK ARTIRDIK!

''Yeni başvuru döneminde ev sahipliği yanında kiracıları da doğalgaz desteğine aldık. Hane bayşı 900 lira ile 2 bin 500 lira olacak şekilde arttırdık.

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