PTT şubelerinden alınacak! Ailelere 2.500 TL ödeme! O çizelgede olmak yeterli! TCKN ve abonelik kıstasıyla...
Dar gelirli vatandaşlara ithafen ödenen sosyal destek paketi kapsamında kış ayına özel ısınma desteği yatırılmaya devam ediyor. İhtiyaç sahipleri e-devlet üzerinden başvuru yaptığı anda doğalgaz tüketim desteğinden faydalanma imkanına sahip olabiliyor. Peki, kimler bu ödemelerden faydalanabilir? Şartlar neler? İşte merak edilenler haberimizde!
12.01.2023 10:07 - Son Güncelleme: 12.01.2023 10:08
Hükümet maddi açıdan yetersiz olan kişilere özel destek yardımları sağlamaya yeni yılda da devam ediyor. Özellikle kış ayının gelmesi ve havaların soğumasıyla birlikte doğalgaz desteği oldukça merak ediliyor. Ödemeler hak sahibinin PTT kartına yatırılıyor. Peki, kimler 2.500 TL ödemeden yararlanacak? İşte şartlar ve başvuru ekranı...
OCAK AYI DOĞALGAZ YARDIMI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Asgari ücret, emekli ve memur zammının ardından gündeme gelen Ocak ayı Doğalgaz desteği ödemelerine ilişkin net bir tarih henüz verilmedi. Ancak, doğalgaz yardımı ödemeleri sorgulama ekranı üzerinden aylıkların yatıp yatmadığı kontrol edilebilir.
DOĞALGAZ YARDIMI ÖDEMELERİ SORGULAMA EKRANI