Zamlı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? 9 Mart Aile Destek Parası YATTI MI? Mart 2023 İL İL sosyal yardım parası ÖDEME LİSTESİ 2023!
Mart ayı Aile destek ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı. Aile Destek Programı ödemeleri hane başına aylık 850-1250 TL arasında veriliyor. Mart ayının gelmesiyle birlikte aile destek ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak edildi. Peki, 8 Mart Aile Destek Parası YATTI MI? Zamlı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Mart 2023 İL İL sosyal yardım parası ÖDEME LİSTESİ 2023!
Mart ayı aile destek ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında mart ayı ödemelerinin ne zaman başlayacağını duyurdu. Bu kapsamda arama motorlarında, "Mart ayı sosyal yardım paralar ne zaman yatacak" sorusu vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Peki, 8 Mart Aile Destek Parası YATTI MI? Zamlı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak? Mart 2023 İL İL sosyal yardım parası ÖDEME LİSTESİ 2023!
Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri başlıyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında mart ayı ödemelerinin bugün başlayacağını bildirdi.
"Türkiye Aile Destek Programı kapsamında 2022 Temmuz-2023 Şubat döneminde 3,5 milyon haneye toplam 21,7 milyar lira destek sağlamış olacağız." ifadelerini kullanan Yanık, aynı dönemde Çocuk Desteği Bileşeni ile toplam 6,3 milyon çocuk için 4,6 milyar lira ödemenin gerçekleştirilmiş olacağını kaydetti.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU, ZAM GELDİ Mİ?
Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre tutarda değişiklik oluyor. Öte yandan son yapılan artışlarla sosyal yardım parası 850-1.250 TL aralığına çekilmişti. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle: