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Haberler Ekonomi Mart ayı KARKAS et kesim fiyatları LİSTESİ! Antrikot, Biftek, Bonfile, Pirzola, Baget kilosu ne kadar, kaç TL oldu? İNDİRİMLİ KIRMIZI ET FİYATLARI 2023!

Mart ayı KARKAS et kesim fiyatları LİSTESİ! Antrikot, Biftek, Bonfile, Pirzola, Baget kilosu ne kadar, kaç TL oldu? İNDİRİMLİ KIRMIZI ET FİYATLARI 2023!

Et fiyatlarına yeni yıldan bu yana yüzde 50 zam geldi. Fiyat artışı ile ilgili bakanlık harekete geçti. Peki, kırmızı ete indirim gelecek mi? Antrikot, Biftek, Bonfile, Pirzola, Baget kilosu ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar...

takvim.com.tr
09.03.2023 11:49 - Son Güncelleme: 09.03.2023 11:49
İNDİRİMLİ KIRMIZI ET FİYATLARI 2023! Mart ayı KARKAS et kesim fiyatları LİSTESİ! Antrikot, Biftek, Bonfile, Pirzola, Baget kilosu ne kadar, kaç TL oldu?

Kırmızı et fiyatları hakkında aramalar hız kazandı. Son dönemde ete yapılan zamların ardından Tarım ve Orman Bakanlığı düğmeye bastı. Yapılan çalışmalarla birlikte, Avrupa ve Güney Amerika'dan canlı hayvan ve karkas geliyor. Böylelikle etin kilogram fiyatının da düşmesi bekleniyor. Peki, Antrikot, Biftek, Bonfile, Pirzola, Baget kilosu ne kadar, kaç TL oldu? Mart ayı KARKAS et kesim fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

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İNDİRİMLİ KIRMIZI ET FİYATLARI 2023! Mart ayı KARKAS et kesim fiyatları LİSTESİ! Antrikot, Biftek, Bonfile, Pirzola, Baget kilosu ne kadar, kaç TL oldu?

Et fiyatlarının yılbaşından bugüne aralıksız artması hükümeti harekete geçirdi.

İNDİRİMLİ KIRMIZI ET FİYATLARI 2023! Mart ayı KARKAS et kesim fiyatları LİSTESİ! Antrikot, Biftek, Bonfile, Pirzola, Baget kilosu ne kadar, kaç TL oldu?

Geçen yıl 77 TL olan kıymanın kilosu 180 TL'yi buldu. Yılbaşından bugüne yüzde 33 artış oldu. Depremin ardından fiyatlar yeniden zamlandı.

İNDİRİMLİ KIRMIZI ET FİYATLARI 2023! Mart ayı KARKAS et kesim fiyatları LİSTESİ! Antrikot, Biftek, Bonfile, Pirzola, Baget kilosu ne kadar, kaç TL oldu?

ETİN KİLOGRAMININ 145-150 TL ARASINA DÜŞMESİ BEKLENİYOR

Sabah'ın gaberine göre, Tarım ve Orman Bakanlığı da vatandaşın daha ucuza et yiyebilmesi için ithalat silahını çıkardı.

İNDİRİMLİ KIRMIZI ET FİYATLARI 2023! Mart ayı KARKAS et kesim fiyatları LİSTESİ! Antrikot, Biftek, Bonfile, Pirzola, Baget kilosu ne kadar, kaç TL oldu?

Avrupa ve Güney Amerika'dan kasaplık hayvan, Avrupa'dan ise karkas et ithal edilecek. Et ithalatıyla piyasada 180 TL'yi bulan ve her hafta artışı devam eden karkas etin kilogramının 145 ila 150 TL arasına düşmesi bekleniyor.

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