Depremzedelere 100 bin liralık destek! Detaylar belli oldu
Afetzedelerin yaralarını sarmak için seferber olan devlet, maddi yardım kapsamında 1 milyon 190 bin aileye, 12 milyar 547 milyon lira nakdi yardım yapıldı. Depremde yaşamını yitirenler için yapılacak 100 bin liralık ödemede detaylar belli oldu. Ödemede süreç miras hukukuna göre işleyecek.
08.03.2023 09:09 - Son Güncelleme: 08.03.2023 09:09
Hasar tespit çalışmasında vatandaşlara 10 bin lira olmak üzere toplam 1 milyon 61 bin afetzedeye 10 milyar 612 milyon liralık ödeme yapıldı, acil destek ödemesi hane başına gerçekleştirildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca yapılan hasar tespit çalışmalarına göre yıkık, acil yıkılacak, orta ve ağır hasarlı tespit edilen afetzede ailelere hane başı 15 bin lira olmak üzere 129 bin aileye yaklaşık 1 milyar 935 milyon lira taşınma yardımı yapıldı.
Ziraat Bankası'na kimlik numarasıyla başvuruda bulunan depremzedeler bu yardımlardan yararlanabilir.