Temmuz zammı ile Dul ve yetim aylığı ne kadar, kaç TL olacak? Temmuz 2023 Dul maaşı kaç TL oldu? %75,50,25 hisse ile yetim ve dul maaşı kaç para oldu?
6 aylık enflasyon rakamlarıyla birlikte dul ve yetim maaşlarına ilişkin aramalar hızla artıyor. TÜİK tarafından açıklanacak Haziran ayı enflasyon verileri, birçok maaş ödemesinin zamlı miktarlarını da ortaya koyacak. Peki, Temmuz 2023 dul maaşı ne kadar oldu? Temmuz zammıyla birlikte dul ve yetim aylığı miktarları kaç TL olacak? %75, %50, %25 oranlarıyla hesaplanan yetim ve dul maaşları ne kadar arttı? İşte tüm bu merak edilen soruların cevapları ve detayları...
05.07.2023 08:18 - Son Güncelleme: 05.07.2023 08:18
Yüzbinlerce vatandaşın almaya hak kazandığı dul ve yetim aylığının Temmuz ayında revize edilmesi bekleniyordu. Peki, Temmuz 2023 Dul maaşı kaç TL oldu? Temmuz zammı ile Dul ve yetim aylığı ne kadar, kaç TL olacak? %75,50,25 hisse ile yetim ve dul maaşı kaç para oldu? İşte merak edilenler.
DUL VE YETİM MAAŞI KAÇ PARA OLDU?
Böylece yapılacak yüzde 34 zammın ardından dul ve yetim aylığı şöyle olacak:
Yüzde 75 hisseye göre dul ve yetim aylığı 5.527 TL, yüzde 25 oranında ölüm aylığı ise 3.685 TL olacak. Fakat bu rakamlar sadece asgari ücret zam oranı üzerinden hesaplanarak ortaya çıkarıldı. Resmi ve net rakamların yetkililer tarafından açıklanması bekleniyor.