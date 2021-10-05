Zamlarla ilgili flaş gelişme! SSK - SGK, Bağ-Kur ve emekli milyonları ilgilendiriyor! Maaş zammı geliyor, en az 3 bin 440 TL...
SSK - SGK ve Bağ-Kur ve emekli milyonları ilgilendiriyor. Zam geliyor. Detaylar belli oldu. Ocak ayı ve Temmuz ayında emekli maaşlarına zam geliyor. 2021'in sonlarına doğru yavaş yavaş yaklaşılırken milyonlarca emekli maaşlarına sene sonucunda ne kadar zam uygulanacağını merak ediyor. Toplu sözleşme kapsamında emeklilere 2022'de yüzde 5+7, 2023'te yüzde 8+6 zam uygulanacağı belirtilmişti. Bu bağlamda, en düşük maaş Ocak ayı da 3 bin 439, 2 senenin sonucunda 4 bin 213 liraya çıkarken, enflasyon farkı çıkarsa gelir daha da artmış olacak. Maaş zammının beraberinde oluşturulan ek ödemelerde de artış yaşanacağı belirtiliyor. İşte maaş zammı ile alakalı bütün detaylar...
05.10.2021 08:37
- Son Güncelleme: 05.10.2021 08:39
Peş peşe açıklama yapıldı. Zamlarla ilgili son dakika gelişmesi! SSK - SGK ve Bağkur'lu milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren haber geldi. 2021'in sonlarına doğru yavaş yavaş yaklaşılırken milyonlarca emekli maaşlarına sene neticesinde ne kadar zam uygulanacağını merak ediyor. Toplu sözleşme kapsamında emeklilere 2022'de yüzde 5+7, 2023'te yüzde 8+6 zam uygulanacağı belirtilmişti. Bu bağlamda, en düşük maaş Ocak'ta 3 bin 439, 2 senenin sonucunda 4 bin 213 liraya çıkarken, enflasyon farkı çıkarsa gelir daha da artmış olacak.
2022 senesinde memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam seviyesini enflasyon oranları belirleyecek. 2021 Aralık ayı enflasyon seviyesi açıklandığı vakit 2022 emekli zam oranları da belli olmuş olacak.