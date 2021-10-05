Zamlarla ilgili flaş gelişme! SSK - SGK, Bağ-Kur ve emekli milyonları ilgilendiriyor! Maaş zammı geliyor, en az 3 bin 440 TL...

Peş peşe açıklama yapıldı. Zamlarla ilgili son dakika gelişmesi! SSK - SGK ve Bağkur'lu milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren haber geldi. 2021'in sonlarına doğru yavaş yavaş yaklaşılırken milyonlarca emekli maaşlarına sene neticesinde ne kadar zam uygulanacağını merak ediyor. Toplu sözleşme kapsamında emeklilere 2022'de yüzde 5+7, 2023'te yüzde 8+6 zam uygulanacağı belirtilmişti. Bu bağlamda, en düşük maaş Ocak'ta 3 bin 439, 2 senenin sonucunda 4 bin 213 liraya çıkarken, enflasyon farkı çıkarsa gelir daha da artmış olacak.