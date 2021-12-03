Zam yolunda bir veri daha belli oldu! 13.2 milyon SSK Bağ-Kur emeklisine yeni maaş müjdesi! Ocak 2022'de maaşlara en az yapılacak zam tutarı merak ediliyor. Milyonlarca emekli vatandaş maaşlarına yapılacak olan zam tutarını bekliyor. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere 2 kez emekli maaşlarına enflasyon verilerine göre zam yapılıyor. Ocak ayının ilk günlerinde milyonların yılın ilk 6 ayında alacağı zam tutarı belli olacak. Kasım ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte artık bir tek 3 Ocak'ta açıklanacak olan rakamlar bekleniyor.