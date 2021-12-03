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Haberler Ekonomi 1 Ocak’tan itibaren geçerli! Uzman, pratisyen ve diş hekimlerinin maaşı ne kadar olacak? Emekliler..

1 Ocak’tan itibaren geçerli! Uzman, pratisyen ve diş hekimlerinin maaşı ne kadar olacak? Emekliler..

Pratisyen hekimlere 2 bin 500 lira, uzman hekimler ve diş hekimlerine 5 bin lira ek gösterge zammı öngören teklif Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Peki, uzman, pratisyen, diş ve emekli hekimlerin maaşları ne kadar olacak? işte merak edilen tüm detaylar...

03.12.2021 07:02 - Son Güncelleme: 03.12.2021 07:02
1 Ocak’tan itibaren geçerli! Uzman, pratisyen ve diş hekimlerinin maaşı ne kadar olacak? Emekliler..

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği pratisyen hekimlere 2 bin 500 lira, uzman hekimler ve diş hekimlerine 5 bin lira ek gösterge zammı öngören teklif Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

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1 Ocak’tan itibaren geçerli! Uzman, pratisyen ve diş hekimlerinin maaşı ne kadar olacak? Emekliler..

Yapılan yasal düzenlemeyle bütün sağlık personelinin ek ödemeleri genel bütçeye aktarıldı. Düzenleme şöyle:

1 Ocak’tan itibaren geçerli! Uzman, pratisyen ve diş hekimlerinin maaşı ne kadar olacak? Emekliler..

Pratisyen hekimlerin ek göstergesi 13 binden 33 bine, uzman hekimler ile diş hekimlerinin ek göstergesi de 17 binden 40 bine çıkarıldı.

1 Ocak’tan itibaren geçerli! Uzman, pratisyen ve diş hekimlerinin maaşı ne kadar olacak? Emekliler..

Böylece emekli hekimlerin emekli aylıkları da yükselmiş oldu.

1 Ocak’tan itibaren geçerli! Uzman, pratisyen ve diş hekimlerinin maaşı ne kadar olacak? Emekliler..

Toplu sözleşme kapsamında doktor dışında tüm sağlık personeline 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere sabit ek ödemelerine yüzde 20 zam yapıldı.

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