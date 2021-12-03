1 Ocak’tan itibaren geçerli! Uzman, pratisyen ve diş hekimlerinin maaşı ne kadar olacak? Emekliler..
Pratisyen hekimlere 2 bin 500 lira, uzman hekimler ve diş hekimlerine 5 bin lira ek gösterge zammı öngören teklif Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Peki, uzman, pratisyen, diş ve emekli hekimlerin maaşları ne kadar olacak? işte merak edilen tüm detaylar...
03.12.2021 07:02
- Son Güncelleme: 03.12.2021 07:02
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği pratisyen hekimlere 2 bin 500 lira, uzman hekimler ve diş hekimlerine 5 bin lira ek gösterge zammı öngören teklif Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Toplu sözleşme kapsamında doktor dışında tüm sağlık personeline 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere sabit ek ödemelerine yüzde 20 zam yapıldı.