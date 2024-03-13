10 ay boyunca ödeniyor: İş arayanların bu kriteri sağlaması yeterli! 16 bin TL hesaplara yatıyor

1 İsteği dışında işsiz kalan sigortalıların uğradıkları gelir kaybını telafi etmeleri için kurulan İşsizlik Sigortası Fonu, ilk ödemenin yapıldığı Mart 2002'den itibaren işsizlerin güvencesi olmaya devam ediyor.

2 Şubat sonu itibarıyla 212 milyar 511 milyon 245 bin lira biriken fondan geçen ay önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte 402 bin 105 kişiye 2 milyar 410 milyon 166 bin lira aktarıldı.