10 ay boyunca ödeniyor: İş arayanların bu kriteri sağlaması yeterli! 16 bin TL hesaplara yatıyor

212.5 milyar liranın biriktiği İşsizlik Sigortası Fonu, işten ayrılanların en büyük güvencesi oluyor. İşsizlere son 4 aylık ücret ortalamasının yüzde 40'ı oranında maaş bağlanırken, en yüksek ödeme ise 15 bin 880 lirayı buluyor.
İsteği dışında işsiz kalan sigortalıların uğradıkları gelir kaybını telafi etmeleri için kurulan İşsizlik Sigortası Fonu, ilk ödemenin yapıldığı Mart 2002'den itibaren işsizlerin güvencesi olmaya devam ediyor.
Şubat sonu itibarıyla 212 milyar 511 milyon 245 bin lira biriken fondan geçen ay önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte 402 bin 105 kişiye 2 milyar 410 milyon 166 bin lira aktarıldı.
İlk ödemenin yapıldığı Mart 2002'den 29 Şubat 2024'e kadar işsizlik ödeneğine 19 milyon 371 bin 273 kişi başvurdu. Başvuranlar arasında şartları karşılayan 10 milyon 561 bin 291 kişiye söz konusu sürede toplam 74 milyar 252 milyon 187 bin lira ödendi.