Araba hayali kuranlara dört dörtlük imkan Kamu + özel bankalardan kampanya! 3250 TL taksitle 2. el taşıt kredisi! Vakıfbank, Halkbank, Garanti...

Bankalardan yeni taşıt kredisi kampanyaları duyuruldu. 250 bin TL'ye kadar sunulan taşıt kredisi imkanı büyük ilgi çekti. Kamu bankaları dahil olmak üzere birçok bankadan peş peşe duyurular geliyor. Aylık 3250 TL'den başlayan taksitlerle uygun fiyatlı kredilere sahip olabilirsiniz. İşte bankalardan sunulan taşıt kredisi kampanyaları...