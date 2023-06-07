Araba hayali kuranlara dört dörtlük imkan Kamu + özel bankalardan kampanya! 3250 TL taksitle 2. el taşıt kredisi! Vakıfbank, Halkbank, Garanti...
Vakıfbank, Halkbank, Garanti... 3250 TL taksitle 2. el taşıt kredisi... Bankalar, taşıt kredisi kampanyalarıyla müşterilerine araç sahibi olma imkanı sunmaya devam ediyor. Güncellenen fiyat listeleri ve cazip faiz oranlarıyla birlikte, taşıt kredisi arayışında olanlar için birçok seçenek bulunuyor. İşte bankalar tarafından sunulan taşıt kredisi kampanyaları.
07.06.2023 09:04 - Son Güncelleme: 07.06.2023 09:04
Bankalardan yeni taşıt kredisi kampanyaları duyuruldu. 250 bin TL'ye kadar sunulan taşıt kredisi imkanı büyük ilgi çekti. Kamu bankaları dahil olmak üzere birçok bankadan peş peşe duyurular geliyor. Aylık 3250 TL'den başlayan taksitlerle uygun fiyatlı kredilere sahip olabilirsiniz. İşte bankalardan sunulan taşıt kredisi kampanyaları...