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Haberler Ekonomi Araba hayali kuranlara dört dörtlük imkan Kamu + özel bankalardan kampanya! 3250 TL taksitle 2. el taşıt kredisi! Vakıfbank, Halkbank, Garanti...

Araba hayali kuranlara dört dörtlük imkan Kamu + özel bankalardan kampanya! 3250 TL taksitle 2. el taşıt kredisi! Vakıfbank, Halkbank, Garanti...

Vakıfbank, Halkbank, Garanti... 3250 TL taksitle 2. el taşıt kredisi... Bankalar, taşıt kredisi kampanyalarıyla müşterilerine araç sahibi olma imkanı sunmaya devam ediyor. Güncellenen fiyat listeleri ve cazip faiz oranlarıyla birlikte, taşıt kredisi arayışında olanlar için birçok seçenek bulunuyor. İşte bankalar tarafından sunulan taşıt kredisi kampanyaları.

takvim.com.tr
07.06.2023 09:04 - Son Güncelleme: 07.06.2023 09:04
Araba hayali kuranlara dört dörtlük imkan Kamu + özel bankalardan kampanya! 3250 TL taksitle 2. el taşıt kredisi! Vakıfbank, Halkbank, Garanti...

Bankalardan yeni taşıt kredisi kampanyaları duyuruldu. 250 bin TL'ye kadar sunulan taşıt kredisi imkanı büyük ilgi çekti. Kamu bankaları dahil olmak üzere birçok bankadan peş peşe duyurular geliyor. Aylık 3250 TL'den başlayan taksitlerle uygun fiyatlı kredilere sahip olabilirsiniz. İşte bankalardan sunulan taşıt kredisi kampanyaları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Araba hayali kuranlara dört dörtlük imkan Kamu + özel bankalardan kampanya! 3250 TL taksitle 2. el taşıt kredisi! Vakıfbank, Halkbank, Garanti...

Akbank

Taşıt Kredisi İkinci El

Faiz Oranı
%3,29

Aylık Taksit
9.614,24 TL

Toplam Ödeme
462.583 TL

Araba hayali kuranlara dört dörtlük imkan Kamu + özel bankalardan kampanya! 3250 TL taksitle 2. el taşıt kredisi! Vakıfbank, Halkbank, Garanti...

Halkbank

Taşıt Kredisi 2. El

Faiz Oranı
%1,65

Aylık Taksit
6.603,57 TL

Toplam Ödeme
317.971 TL

Araba hayali kuranlara dört dörtlük imkan Kamu + özel bankalardan kampanya! 3250 TL taksitle 2. el taşıt kredisi! Vakıfbank, Halkbank, Garanti...

Ziraat Bankası

Taşıt Kredisi 2. El

Faiz Oranı
%1,67

Aylık Taksit
6.637,00 TL

Toplam Ödeme
319.576 TL

Araba hayali kuranlara dört dörtlük imkan Kamu + özel bankalardan kampanya! 3250 TL taksitle 2. el taşıt kredisi! Vakıfbank, Halkbank, Garanti...

Ziraat Katılım

2. El Taşıt Finansmanı

Kâr Payı Oranı
%1,89

Aylık Taksit
7.010,54 TL

Toplam Ödeme
337.505 TL

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